– Brak danych wpłacającego nie oznacza, że wpłata nie wynika z umowy darowizny – twierdzi Wojciech Jaciubek. – Nie wyobrażam sobie też, żeby beneficjenci zbiórek mieli zacząć sprawdzać, kim dokładnie jest każdy anonimowy darczyńca. To mija się z istotą takiego wsparcia i jest w dodatku nierealne – podkreśla Wojciech Jaciubek.

– Takie zmiany interpretacji powodują tylko niepotrzebne problemy i zamieszanie. Jeśli fiskus chce opodatkować jakieś świadczenia, powinien zrobić to na drodze legislacyjnej. A jeśli uważa, że ktoś uchyla się od podatków, może go przecież skontrolować – mówi Grzegorz Gębka.

Pamiętajmy też, że jeśli to, co robi internauta, jest działalnością gospodarczą, przychody trzeba rozliczyć w firmie.

ustawa o podatku od spadków i darowizn

Kiedyś anonimowość nie przeszkadzała

Z wcześniejszych interpretacji o internetowych zbiórkach wynika, że fiskusowi anonimowe wpłaty w niczym nie przeszkadzały. Spójrzmy na sprawę przewlekle chorego mężczyzny (o której wspomnieliśmy wyżej). Dostał on 447 wpłat od różnych osób. Dwie z nich przekroczyły najniższą kwotę wolną od podatku określoną w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Skarbówka uznała, że na podstawie tej ustawy musi od tych dwóch wpłat zapłacić podatek. Mężczyźnie nie pomógł argument, że nie zna swoich dobroczyńców. Wskazywał, że jeden z nich jest w ogóle anonimowy, drugi podał imię i nazwisko, ale nie można sprawdzić, czy są prawdziwe. Nie zawierał z nimi żadnej umowy. Nie jest w stanie stwierdzić, czy łączą go z darczyńcami jakieś więzy pokrewieństwa. Zdaniem fiskusa brak umowy nie oznacza, że nie doszło do darowizny. A jeśli nie można określić stopnia pokrewieństwa z darczyńcą, to obdarowanego należy zaliczyć do trzeciej grupy (w której kwota wolna jest najniższa). Przy wpisywaniu darowizn do zeznania trzeba wskazać, że jeden darczyńca jest anonimowy, oraz podać imię i nazwisko drugiego.