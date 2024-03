Jeśli młody ma tylko przychody zwolnione z podatku, nie musi w ogóle składać zeznania rocznego – potwierdza Ministerstwo Finansów. PIT-11, który dostał od pracodawcy (zleceniodawcy) może schować do szuflady i nie musi się nim przejmować. Zeznanie jest obowiązkowe, jeśli ma przychody nieobjęte ulgą (np. z działalności gospodarczej).

PIT 2023. Zwolnienie dla młodych na etacie i zleceniu

Przypomnijmy, że zwolnienie z PIT dla młodych obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. Nieopodatkowane są przychody z umowy o pracę oraz zlecenia, ze staży uczniowskich i praktyk absolwenckich, a także zasiłki macierzyńskie. Limit zwolnienia wynosi 85 528 zł (jest to kwota rocznego przychodu).

Czy ulgę można zastosować także przy rozliczaniu małoletniego dziecka? O to zapytał nasz czytelnik. Jego 17-letni syn był w zeszłym roku zatrudniony na zleceniu w hotelu. Zarobił niecałe 10 tys. zł. W lutym dostał informację PIT-11. Czy musimy złożyć za niego zeznanie roczne? – pyta czytelnik.

PIT 2023: jak rozliczyć dochody małoletniego dziecka?

Przypomnijmy, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy o PIT dochody małoletnich dzieci dolicza się do dochodów rodziców. Nie dotyczy to m.in. zarobków z pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów pojęcie „praca” obejmuje w tym wypadku także zlecenia. Wynagrodzenia z tego tytułu nie dolicza się więc do dochodów rodziców, jest rozliczane odrębnie.