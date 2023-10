Z tej formy pomocy i wsparcia skorzystało 12,7 mln podatników, czyli o 3,2 miliona podatników więcej niż w roku poprzednim. Samego wsparcia do organizacji wpłynęło takżeo 416 milionów złotych więcej niż przed rokiem. Średnia przekazana kwota w 2023 roku to 121 złotych, natomiast najmniejsza to 1,20 zł. Jednak każda kwota tworzy sukces jaki osiągnęły organizacje.

- Pieniądze przekazane na OPP to nie tylko zwykły przelew. To pieniądze, które mogą zmienić a czasem nawet uratować czyjeś życie. Każda przekazana kwota jest ważnym wsparciem i pokazuje jak rozwija się w Polsce społeczeństwo obywatelskie, przekazała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Jak podało Ministerstwo najwięcej pieniędzy zostało przekazanych:

- Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” (288 652 814,63 zł);

- Fundacja Siepomaga (93 558 918,56 zł);