Jakie mechaniki gier uważasz za najbardziej niedoceniane we współczesnych grach planszowych?

W sumie to mechaniki wcale nie są dla mnie takie ważne. Mechaniki w grach to naprawdę nie moja bajka. Właściwie nie dbam o nie za bardzo. Najważniejszy jest dla mnie temat, a konkretne mechaniki przychodzą później. To do tematu szukam odpowiednich mechanik, tak, aby jak najlepiej go oddały. Nigdy na odwrót. Tak naprawdę jest to dla mnie bez znaczenia, czy używam dużo worker placement, czy też nie używam w ogóle draftu kart. Każda mechanika jest dobra, o ile pasuje do tematu.