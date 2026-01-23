4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 16:18 Publikacja: 23.01.2026 15:10
Vital Lacerda, twórca gier planszowych.
Foto: Wikimedia Commons/Attribution-ShareAlike 4.0 International/Ticketautomat
W sumie to mechaniki wcale nie są dla mnie takie ważne. Mechaniki w grach to naprawdę nie moja bajka. Właściwie nie dbam o nie za bardzo. Najważniejszy jest dla mnie temat, a konkretne mechaniki przychodzą później. To do tematu szukam odpowiednich mechanik, tak, aby jak najlepiej go oddały. Nigdy na odwrót. Tak naprawdę jest to dla mnie bez znaczenia, czy używam dużo worker placement, czy też nie używam w ogóle draftu kart. Każda mechanika jest dobra, o ile pasuje do tematu.
