17 stycznia odbyła się kolejna edycja Portalkonu, czyli konwentu, którego głównym bohaterem są gry planszowe od wydawnictwa Portal Games. Portalcon już na stałe zapisał się w kalendarzu każdego planszówkowicza. Gracze z całej Polski zjeżdżają do Chorzowa, aby poznać zapowiedzi wydawnictwa na najbliższy rok, pograć (dostępna jest bogata wypożyczalnia z prawie wszystkimi tytułami od Portal Games, a także duża sala, gdzie można wypróbować zapowiedziane nowości – i to z tłumaczeniem zasad na miejscu, nie trzeba wgryzać się w instrukcję), spróbować swoich sił w konkursach, a także wysłuchać interesujących prelekcji.