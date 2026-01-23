Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Portalcon. W fascynującej krainie planszówek

W 2026 r. na rynku pojawi się sporo ciekawych gier od wydawnictwa Portal Games. Wśród nich „Eternal Decks”, kooperacyjna gra karciana z mechanikami selekcjonowania i budowania talii z ograniczoną komunikacją między graczami. Wszędzie zbiera świetne opinie, wygląda fenomenalnie, a dostać można ją było jedynie w Japonii i to za spore pieniądze.

Publikacja: 23.01.2026 15:00

Od góry po lewej: „Primal: the Awakening”, „Covenant”, „Eternal Decks”, „Cthulhu: Dark Providence” –

Od góry po lewej: „Primal: the Awakening”, „Covenant”, „Eternal Decks”, „Cthulhu: Dark Providence” – nowości zapowiedziane przez wydawnictwo Poral Games na tegorocznym Portalconie

Foto: daria chibner (4)

Daria Chibner

17 stycznia odbyła się kolejna edycja Portalkonu, czyli konwentu, którego głównym bohaterem są gry planszowe od wydawnictwa Portal Games. Portalcon już na stałe zapisał się w kalendarzu każdego planszówkowicza. Gracze z całej Polski zjeżdżają do Chorzowa, aby poznać zapowiedzi wydawnictwa na najbliższy rok, pograć (dostępna jest bogata wypożyczalnia z prawie wszystkimi tytułami od Portal Games, a także duża sala, gdzie można wypróbować zapowiedziane nowości – i to z tłumaczeniem zasad na miejscu, nie trzeba wgryzać się w instrukcję), spróbować swoich sił w konkursach, a także wysłuchać interesujących prelekcji.

Pozostało jeszcze 83% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
„Dwaj prokuratorzy”, reż. Sergiej Łoźnica, dystr. Aurora Films
Plus Minus
„Dwaj prokuratorzy”: Przeszłość, która niepokoi
„Farming Simulator 25: Highlands Fishing”, wyd. Giants Software, platf. PC, PS5, XS
Plus Minus
„Highlands Fishing”: Moje pole!
„Dandadan”, Yukinobu Tatsu, wyd. Waneko
Plus Minus
„Dandadan”: Poznaj moich kosmitów
Starsze pokolenie narzeka na aktorską młodzież, moim zdaniem niesłusznie. Techniczne umiejętności by
Plus Minus
Teatralne perły (nie tylko dla konserwatysty)
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”, scen. Alan Moore, rys. Eddie Campbell, wyd. Timof i cisi wspólni
Plus Minus
„Prosto z piekła. Edycja kolorowa”: Barwy Whitechapel
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama