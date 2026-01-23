4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 16:16 Publikacja: 23.01.2026 15:00
Od góry po lewej: „Primal: the Awakening”, „Covenant”, „Eternal Decks”, „Cthulhu: Dark Providence” – nowości zapowiedziane przez wydawnictwo Poral Games na tegorocznym Portalconie
Foto: daria chibner (4)
17 stycznia odbyła się kolejna edycja Portalkonu, czyli konwentu, którego głównym bohaterem są gry planszowe od wydawnictwa Portal Games. Portalcon już na stałe zapisał się w kalendarzu każdego planszówkowicza. Gracze z całej Polski zjeżdżają do Chorzowa, aby poznać zapowiedzi wydawnictwa na najbliższy rok, pograć (dostępna jest bogata wypożyczalnia z prawie wszystkimi tytułami od Portal Games, a także duża sala, gdzie można wypróbować zapowiedziane nowości – i to z tłumaczeniem zasad na miejscu, nie trzeba wgryzać się w instrukcję), spróbować swoich sił w konkursach, a także wysłuchać interesujących prelekcji.
