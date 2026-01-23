Rzeczpospolita

Plus Minus
Irena Lasota: Wybryki Trumpa przykrywają agresję Rosji na Ukrainę

Neron, Kaligula, Stalin, Idi Amin czy Hitler – każdy był inny i Trump nie jest żadnym z nich. Ale to, co jest porównywalne, to ślepota ich zwolenników, ich wierność – do czasu.

Publikacja: 23.01.2026 14:20

Donald Trump

Donald Trump

Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Irena Lasota

O czym będziesz pisać, pyta przyjaciółka. Niestety, znowu o Trumpie, odpowiadam zniesmaczona sama sobą. Chyba mam nieuleczalną obsesję, dodaję ze smutkiem. Po namyśle dzwonię do innej przyjaciółki i pytam, czy mogę jej posłać mój powstający artykuł krytykujący trumpistów. Oczywiście, odpowiada moja najstarsza stażem przyjaciółka, przecież ja go aż tak nie popieram.

Po co właściwie pisać o Trumpie? 

