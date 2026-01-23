4 zł tygodniowo przez rok !
Aktualizacja: 23.01.2026 14:37 Publikacja: 23.01.2026 14:20
Donald Trump
Foto: REUTERS/Denis Balibouse
O czym będziesz pisać, pyta przyjaciółka. Niestety, znowu o Trumpie, odpowiadam zniesmaczona sama sobą. Chyba mam nieuleczalną obsesję, dodaję ze smutkiem. Po namyśle dzwonię do innej przyjaciółki i pytam, czy mogę jej posłać mój powstający artykuł krytykujący trumpistów. Oczywiście, odpowiada moja najstarsza stażem przyjaciółka, przecież ja go aż tak nie popieram.
