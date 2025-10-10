Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 10.10.2025 09:47 Publikacja: 10.10.2025 08:20
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Foto: PAP/Marcin Obara
Klęczy w kącie, zamiast wizytówki ma napis „przegryw”, a kiedy tylko próbuje się odezwać, natychmiast odbierają mu głos. Tak Rafała Trzaskowskiego pokazuje Robert Górski w nowej serii politycznych skeczy w Polsacie. Tym, który zwykle prezydentowi Warszawy przerywa, jest sam Górski, czyli premier Tusk. Ale ostatnio ma w tej kwestii moje poparcie. Trzaskowski ma wszystko, żeby być wybitnym politykiem. Jest dobrze wykształcony, inteligentny, niepozbawiony poczucia humoru, a do tego przystojny, co w tej akurat dziedzinie nie jest bez znaczenia. Jego mocnym atutem jest stabilna rodzina – żona i dwójka dzieci. Trzaskowski nigdy się nie rozwodził, a to dziś na politycznych szczytach wcale nie jest oczywiste. Również wśród tych, co to tradycyjne wartości mają na sztandarach.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Ruch neuroróżnorodności uznaje autyzm za jedną z wariacji rozwojowych mózgu. Nie mówi się o autyzmie jako o „zab...
Polscy politycy powinni zdawać sobie sprawę, że są świadkami, jak jeden człowiek rozbija demokratyczny porządek...
Donald Tusk: „Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w naszym polskim kalendarzu. (....
Szymon Hołownia kończy swoją karierę w polityce. Niezależnie od tego, czy dostanie posadę w ONZ czy nie, i tak j...
Połączenie pogłębionej debaty z populistycznymi uproszczeniami to najlepsza odpowiedź na potrzeby naszej publiki.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas