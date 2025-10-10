Klęczy w kącie, zamiast wizytówki ma napis „przegryw”, a kiedy tylko próbuje się odezwać, natychmiast odbierają mu głos. Tak Rafała Trzaskowskiego pokazuje Robert Górski w nowej serii politycznych skeczy w Polsacie. Tym, który zwykle prezydentowi Warszawy przerywa, jest sam Górski, czyli premier Tusk. Ale ostatnio ma w tej kwestii moje poparcie. Trzaskowski ma wszystko, żeby być wybitnym politykiem. Jest dobrze wykształcony, inteligentny, niepozbawiony poczucia humoru, a do tego przystojny, co w tej akurat dziedzinie nie jest bez znaczenia. Jego mocnym atutem jest stabilna rodzina – żona i dwójka dzieci. Trzaskowski nigdy się nie rozwodził, a to dziś na politycznych szczytach wcale nie jest oczywiste. Również wśród tych, co to tradycyjne wartości mają na sztandarach.