Tajemnica dyplomaty. Kochał Rosję, ale dzięki niemu Stany wygrały zimną wojnę

Aktualizacja: 26.09.2025 09:42 Publikacja: 26.09.2025 08:40
George Kennan na zdjęciu z 1947 r. Rok wcześniej zaproponował coś, co z czasem nazwano „doktryną powstrzymywania”, czyli wymierzone w ZSRR globalne działania USA uniemożliwiające rozprzestrzenianie się komunizmu
Foto: Biblioteka Kongresu
Imperatywu propolskiego nie było u George'a Kennana nigdy – Polskę zawsze był skłonny poświęcić albo na ołtarzu walki z ZSRR, albo (gdyby pojawiła się taka możliwość) relacji z Rosją niekomunistyczną. I nie tylko ze względu na chłodny, polityczny realizm. Bo ten najwybitniejszy amerykański dyplomata skrycie miotał się między realistyczną oceną radzieckiego ekspansjonizmu a niezwykle specyficznym sentymentem wobec Rosji.
Powiedzieć, że był człowiekiem pełnym sprzeczności – to nie powiedzieć nic.
