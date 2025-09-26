Tajemnica dyplomaty. Kochał Rosję, ale dzięki niemu Stany wygrały zimną wojnę

Imperatywu propolskiego nie było u George'a Kennana nigdy – Polskę zawsze był skłonny poświęcić albo na ołtarzu walki z ZSRR, albo (gdyby pojawiła się taka możliwość) relacji z Rosją niekomunistyczną. I nie tylko ze względu na chłodny, polityczny realizm. Bo ten najwybitniejszy amerykański dyplomata skrycie miotał się między realistyczną oceną radzieckiego ekspansjonizmu a niezwykle specyficznym sentymentem wobec Rosji.

Powiedzieć, że był człowiekiem pełnym sprzeczności – to nie powiedzieć nic.