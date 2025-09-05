Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 16:10 Publikacja: 05.09.2025 15:50
Były prezydent RP Lech Wałęsa
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
Jak bardzo trzeba nie mieć wyczucia chwili, żeby w przemówieniu z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych znaleźć słowa wdzięczności dla swojego kolegi, który tamte czasy zna wyłącznie z archiwów, a jego jedyne zasługi związane z celebrowanym wydarzeniem to obsesyjne wracanie do niechlubnego epizodu w życiorysie ich faktycznego przywódcy? Z litości nazywam to jedynie brakiem wyczucia chwili, gdy właściwym określeniem na takie zachowanie jest zwykła, choć w formacie prezydenckim, małość. I naprawdę nie trzeba być zwolennikiem Lecha Wałęsy, żeby rozumieć, że wszystko ma swoje miejsce i czas. „Atakowali nas wtedy, atakują i dzisiaj. A my BYLIŚMY, JESTEŚMY I BĘDZIEMY!” napisał inny bohater rocznicy – przewodniczący obecnej Solidarności Piotr Duda, zapomniawszy doprecyzować, że jeśli chodzi o niego, to akurat wtedy, gdy prawdziwą Solidarność atakowano, to on owszem, był. W komunistycznym wojsku, bo tam służył, gdy w stanie wojennym prawdziwi bohaterowie Solidarności siedzieli za nią w obozach internowania i więzieniach.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Żegnał się ze światem schorowany, biedny, w poczuciu niezrozumienia. Ale już dziesięć lat później doczekał się m...
Międzynarodowe Biennale Plakatu – trwające właśnie w Warszawie – przypomina nam, że choć sztuczna inteligencja m...
„Moi synowie” to film ważny. Na szczęście, jak wiele filmów na „ważne tematy”, nie jest publicystyczny ani dydak...
Nie wiem, jak państwu, ale mnie we współczesnej Polsce bardzo się podoba. Zwłaszcza w tej z dala od wielkich miast.
Na nasze stosunki z Ukraińcami patrzę jak na inne sprawy publiczne: z boku, przez pryzmat retoryki. Ale wystarcz...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas