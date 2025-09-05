Już za 19 zł miesięcznie przez rok
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Aktualizacja: 05.09.2025 14:24 Publikacja: 05.09.2025 14:10
Foto: Zelma Brezinska/Shutterstock
Książka Jędrzeja Dudkiewicza, „Inny dom. Ludzie, system i granice wsparcia w polskich DPS”, ukaże się za kilka dni nakładem wydawnictwa Znak Horyzont, Kraków 2025 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji
Studia niewiele mi dały poza papierkiem, raz miałem zajęcia z obsługi sprzętu lub z tego, jak przebrać niesamodzielną osobę. Cała reszta to wkuwanie, na czym polega schizofrenia. Niespecjalnie się przydaje, bo to jak z wychowaniem dziecka – masz czystą kartkę i musisz kombinować, improwizować. Zostałem więc od razu rzucony na głęboką wodę, by wszystkiego nauczyć się w praktyce – zaczyna Karol.
Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Czytaj, to co ważne.
Tybald spojrzał na niego z pogardą. Wyciągnął miecz i z całej siły ciął w szyję templariusza. Ta odpadła natychm...
Na Zachodzie minimalizm wydaje się być przemijającym trendem kulturowym, jeszcze jednym sposobem buntu przeciwko...
Nie można się nastawiać na to, że wejście na szczyt to najważniejsza rzecz na świecie. Dla mnie wspinaczka i zje...
„Grupa zadaniowa” to opowieść w duchu Michaela Manna, gdzie przestępca jest jak rewers ścigającego go policjanta...
W Polsce wydłuża się lista imion, które wybierają dla swoich dzieci rodzice. Jesteśmy jak Japończycy i mieszkańc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas