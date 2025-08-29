Rzeczpospolita

„Lekarz w Himalajach”: Góry i medycyna

Pozycji o himalaizmie było mnóstwo, ale pisanej z perspektywy lekarza dotąd żadnej.

Publikacja: 29.08.2025 16:30

„Lekarz w Himalajach”, Lech Korniszewski, Wydawnictwo Stapis

„Lekarz w Himalajach”, Lech Korniszewski, Wydawnictwo Stapis

Foto: mat.pras.

Natalia Miller

Od zawsze kochał góry. Przypadkowo zaczepiony przez taterników zapisał się do Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem. Kilka miesięcy później w warszawskiej klinice, gdzie na co dzień pracował, odebrał telefon z zaproszeniem, aby dołączyć jako lekarz i wsparcie logistyczno-organizacyjne wyprawy w Himalaje. W rezultacie w latach 1978-1992 był lekarzem na dziesięciu wyprawach i kierownikiem dwóch z nich. Dzisiaj dobiega dziewięćdziesiątki i dzieli się swoją historią w książce „Lekarz w Himalajach”.

