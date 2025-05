Posłuchaj „Plus Minus”: Jakim papieżem będzie Leon XIV?

Świat niedawno miał chwilę na to, aby odsapnąć od polityki i zwrócić się ku kwestiom duchowym – konklawe, nowy papież, papieskie frakcje, obstawiania i przewidywania. Co przyniesie nam pontyfikat Leona XIV? Czy faktycznie okaże się on takim Franciszkiem, ale bez wątków progresywnych? A może konserwatyści jednak zawiodą się na nowym papieżu?

W kwestiach papieskich polecamy dwa artykuły. Tomasz Krzyżak w pasjonującym reportażu przedstawia kilka niezwykle emocjonujących dni konklawe, natomiast Piotr Zaremba ukazuje, czemu nowy papież Leon XIV zawiedzie polityków. Oba rzucają wyjątkowe światło na to, co obecnie dzieje się w Watykanie. I czego mniej więcej możemy się spodziewać po tym pontyfikacie.

Niemniej tematem głównym najnowszego „Plusa Minusa” jest chińska pułapka zastawiona na Donalda Trumpa. Chińczycy długo i konsekwentnie budowali swoją potęgę, a teraz będą korzystać z jej owoców. Bogdan Góralczyk w swoim artykule wyjaśnia, że Chiny już się nie ugną, nigdy więcej nie padną na kolana. Chaos generowany przez nowego prezydenta USA wcale nie robi na nich wrażenia. Swoim spokojem i stabilnością są w stanie wygrać każdą grę. Umożliwił to Xi Jinping oraz jego strategia rozwoju Państwa Środka. Prawdopodobnie już niedługi chińskie produkty zdeklasują wszystkie inne i nie będą się już kojarzyć z bylejakością. Choćby samochody.