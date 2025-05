„Filozoficzny Lem. Tom 2”: Filozofia i futurologia

Podobnie jak wydany trzy lata temu tom pierwszy, tom drugi jest zbiorem tekstów Stanisława Lema powiązanych z filozofią i opatrzonych esejami ludzi z branży. W ramach anonsowanych w podtytule religii, etyki i kultury tom zajmuje się np. problematyką zła: skąd wynika niesamowita skłonność rodzaju ludzkiego do praktykowania zła, jak te zapędy okiełznać, czy rozwój techniki może to wspomóc? W tekstach widać mizantropię Lema rozumianą nie tylko jako niechęć do rasy ludzkiej, ale przede wszystkim ujemną ocenę całej ludzkości.