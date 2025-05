Tomasz P. Terlikowski: Jest jedno słowo-klucz do pierwszych dni papieża Leona XIV

Jeśli szukać słowa klucza do pierwszych dni tego pontyfikatu, będzie to „słuchanie”. Leon XIV apeluje, by słuchać, i to nie tylko Pana, ale i siebie nawzajem. – Słuchanie pozwala nam wejść w prawdziwy dialog – mówił papież w Grotach Watykańskich i dodawał, że prawdziwy dialog jest „fundamentem budowania mostów”. – Musimy wiedzieć, jak słuchać. Nie osądzać, nie zamykać drzwi, jakbyśmy posiadali całą prawdę i nikt inny nie miał nic do zaoferowania – tłumaczył.