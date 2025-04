Axel Fox musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swojej karierze. Mister Z wyciąga do niego dłoń. Grozi, że jeśli jej nie uściśnie, będzie miał do czynienia z towarzyszącymi mu Olgierdem i Markiem Hammersem, Łysymi Hooliganami. Publiczność głośno protestuje. Nie chce, żeby jeden z jej ulubieńców dołączył do grupy znienawidzonych karierowiczów i dorobkiewiczów zwanej Zmową. Salę wypełnia buczenie, gdy stylizowany na lisa zawodnik sugeruje, że może producent gali – PpW Ewenement – ma rację. Może życie jest wystarczająco ciężkie i ten układ nieco by je ułatwił. Może zamiast „być” pora wybrać „mieć”.