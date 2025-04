Kataryna: Roman Giertych dba o interesy Anny W. lepiej niż jej adwokat

„Zacznij sypać, to puścimy cię do syna” – tak w wolnym tłumaczeniu brzmi przekaz Romana Giertycha do bliskiej współpracownicy Mateusza Morawieckiego podejrzanej o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przyjęcie wielomilionowej łapówki za ustawienie rządowego przetargu pod tekstylnego patriotę z firmy Red is Bad. Nie wiem, czy Roman Giertych rzeczywiście ma przecieki ze śledztwa, czy tylko popisuje się przed swoimi groupies, ale takie „oferty nie do odrzucenia” składane publicznie przez polityka władzy powagi prokuraturze nie dodają, zwłaszcza gdy jej własna strategia komunikacyjna w kluczowym politycznym śledztwie leży i już nawet nie kwiczy. Jeśli ktoś szukał argumentu za tym, że Anna W. przebywa w areszcie wydobywczym, Roman Giertych właśnie go dostarczył, ułatwiając przy okazji pracę przyszłym obrońcom „głównego beneficjenta”, którzy – jeśli w ogóle sprawa kiedyś trafi do sądu – będą mogli podnosić, że obciążające go zeznania Anny W. są niewiarygodne, zostały bowiem na niej wymuszone szantażem, z użyciem chorego dziecka jako karty przetargowej. Nawet jeśli w sądzie taka argumentacja nie przejdzie, to właśnie się zaczyna utrwalać po prawej stronie. Roman Giertych dla Anny W. wykonał kawał roboty, reprezentując jej procesowy interes dużo skuteczniej niż jej własny adwokat.