„Monster Hunter Wilds”: Bestie, które nie powinny istnieć

Produkcja firmy Capcom to najnowsza i najbardziej przystępna odsłona popularnej serii gier fabularno-zręcznościowych. Gracz wciela się w łowcę i razem ze swoją gildią wyrusza na tajemnicze Zakazane Ziemie, by zapolować na żyjące tam potwory. „Monster Hunter Wilds” chętnie korzysta z fantastycznej otoczki. Dość powiedzieć, że bohater porusza się na czymś przypominającym przerośniętego kurczaka, dwunożnego gryfa albo iguanodona. Potwory też są zróżnicowane. Niektóre z nich to gigantyczne lwy o pokrytych pomarszczoną skórą czaszkach, są też pustynne ośmiornice albo wiwerny z kolcami na ogonach.