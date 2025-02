Papież Franciszek bardziej surowy dla Trumpa niż Putina? Dyplomacja Watykanu zaskakuje

Watykańska dyplomacja nie przestaje zaskakiwać. Ostatnia wypowiedź papieża na temat Donalda Trumpa i migrantów ponownie wzbudziła kontrowersje i skłoniła do refleksji nad międzynarodową polityką Watykanu. Czy Stolica Apostolska stosuje podwójne standardy, traktując Donalda Trumpa surowiej niż Władimira Putina? A może jest to po prostu konsekwentna polityka oparta na wartościach i dyplomatycznym pragmatyzmie? I co teraz, kiedy negocjacje wokół Ukrainy przyjmują zgoła nieoczywisty kształt?