Małpi (show)biznes. Twórczość Robbiego Williamsa na nowo odczytana

Czułem się jak małpa w cyrku” – powiedział Robbie Williams, a reżyser Michael Gracey chwycił go za słówko. W „Better Manie” w piosenkarza wciela się wygenerowany komputerowo szympans. Ten szalony koncept wprowadza do filmu element umowności, usprawiedliwiając odjechane inscenizacje. Poza tym wpisuje się w kultywowany przez bohatera wizerunek – błyskotliwego, zaczepnego, postrzelonego kpiarza, który z dystansem podchodzi zarówno do swojego pochodzenia z klasy robotniczej, jak i statusu megagwiazdy pop.