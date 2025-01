Marcin Kilanowski: Gotowi ustąpić miejsca w kolejce?

Plus Minus: Czy pod rządami nowego prezydenta Amerykanie będą bardziej wolni?

Odpowiedź zależy oczywiście od tego, jak definiujemy to kluczowe pojęcie. Indywidualistyczne rozumienie wolności, określane jako „wolność od” przymusu, stanowi fundament filozofii liberalnej. Jednak to, czego dokładnie ten przymus dotyczy i jak się przed nim zabezpieczyć, różni współczesnych piewców wolności, czy to w Stanach, czy gdzie indziej. Nieco upraszczając, aktualna polaryzacja amerykańskiego społeczeństwa wiąże się z tym, czy za większe zagrożenie dla wolności uznaje się państwo zaangażowane w wyrównywanie szans, czy może zderegulowany rynek gospodarczy prowadzący do bogacenia się jednych i ubożenia innych.