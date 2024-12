„Autobiografia”: Żyć i filozofować

Daniel C. Dennett, filozof umysłu, w „Autobiografii” przedstawia oczywiście studia w Anglii, pierwsze kroki w zawodzie, środowisko naukowe i prominentów filozofii, a także oponentów, z którymi nigdy nie doszedł do ładu. Szczegółowe opisy konferencji z referatami adresowane są chyba do zawodowych filozofów. Jest i druga strona medalu: kupno farmy spowodowało, że Dennett nauczył się pracy na roli, uwielbiał też żeglowanie; jest dumny, jak wiele potrafi wykonać własnymi rękoma. Mit o filozofie niezdolnym do praktycznych działań nie ma tu zastosowania.