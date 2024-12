Życie aktora polega głównie na szukaniu pracy

Doświadczyliście już zjawiska rywalizacji, zawiści o miejsce na scenie?

KŻ: Ja mogę coś opowiedzieć, bo to w sumie pozytywna historia. Pierwszym moim spektaklem po szkole były „Trzy siostry” Czechowa w Teatrze Narodowym w reżyserii Jana Englerta. Mój przyjaciel z roku Piotr Kramer miał tam znaczącą rolę, grał Tuzenbacha. Ja miałem niemy epizod muzyka. Obserwowałem próby. I widziałem, że mój przyjaciel jest w trakcie procesu twórczego, którego mu zazdroszczę. Sztuką było tego nie okazać, bo żadnej nieczystej gry w tym nie było. Na nasze relacje to nie wpłynęło.

KK-Ż: Opowiadasz o przyjacielu z roku, to nietypowe.

Znajomy aktor nie dostaje spodziewanej roli, dostaje ją ktoś inny. On od tej pory ma do tego kogoś mocny dystans, jeśli nie niechęć. Ponoć to częste zjawisko.

KK-Ż: Nasz rocznik był jednak nietypowy. Nie było konfliktów choćby wokół tego, że ktoś kogoś zastępuje w spektaklu. Na innych latach były podobno wzajemne pretensje o to, kto występuje na premierze albo jedzie na festiwal szkół teatralnych do Łodzi.

KŻ: Liczba miejsc pracy dla aktorów jest bardzo ograniczona. Często takie napięcia wyczuwa się w teatrach wręcz w powietrzu. Ktoś dostał rolę, ona się należała komuś innemu. Ja na razie nie wszedłem nikomu w drogę.

Bo w Teatrze Ochoty Igor Gorzkowski wybiera w castingu pięcioro młodych aktorów i oni grają po kolei we wszystkich spektaklach. O co tu walczyć?

KK-Ż: Mam wrażenie, że wojna o role mocniej wpływa na zachowania kobiet.

KŻ: Dobra znajoma zagrała gościnnie w jednym spektaklu w teatrze repertuarowym w dużym mieście. Miała szansę tam zostać w zespole. Po tym, w jaki sposób została przyjęta przez koleżanki, uznała, że nie będzie tam się zatrudniać. Bo wyląduje na kozetce u psychoanalityka z powodu morza zawiści.

A jak odbieracie samą akademię? Traumatyczne miejsce czy wspaniałe? Przetoczyła się dyskusja o mobbingu w szkołach aktorskich. Zarazem one izolują studentów od świata, czasem rozbijają związki z nieaktorami.

KK-Ż: Ja mam wrażenia ambiwalentne. Są wspaniałe wspomnienia dotyczące relacji międzyludzkich, ale i zawodowego rozwoju. Jednak początek był trudny. Prawda: to jest klasztor utrudniający kontakt ze światem zewnętrznym, ale na to byłam przygotowana. Tyle że pierwszy rok kojarzy mi się ze z góry założoną selekcją, nawet rodzajem mobbingu. Znalazłam się w grupie, która miała podlegać swoistej czystce. Połowa grupy była zagrożona, czwórka nie przeszła na drugi rok. Dopiero tam trafiłam na profesora Andrzeja Domalika, który nie oceniał, a skupiał się na pracy.

Potem w akademii zapanowała psychoza, wykładowcy zaczęli być oskarżani o mobbing. Może młodzież okazała się przeczulona? Czy w tych zarzutach była jakaś prawda?

KK-Ż: Była część prawdy, choć były i przegięcia w drugą stronę. Profesorowie zaczęli bać się studentów.

KŻ: I dlatego w akademii doszło do zmian. Skasowano zakładaną zawczasu selekcję studentów pierwszego roku. I wprowadzono oceny opisowe. System stopni jak w szkole nie przystaje do nauki zawodu aktorskiego.

A ty jak oceniasz swój pobyt w akademii?

KŻ: Cieszę się, że w niej byłem. Miałem znakomite doświadczenia zawodowe, poznałem świetnych pedagogów. Ale mam też ocenę krytyczną. Moim zdaniem system szkół teatralnych w Polsce jest słaby, zawodny. 90 proc. wykładowców, aktorów występuje w roli mistrzów. Oni uczą swojej wizji aktorstwa. W wielu krajach uczy się metod aktorskich, u nas nie. Obecność mistrzów to powinien być fakultet, uzupełnienie kursu. Od nich można wziąć wiele, ale program studiów wymaga zbalansowania.

Znamy pogląd niektórych artystów, że młodego człowieka trzeba najpierw zmiażdżyć, potem ulepić na nowo.

KŻ: To anachroniczne podejście. Wszystkie moje pozytywne doświadczenia w zawodzie wynikały z odmiennej postawy. Rozczarowania pojawiały się wtedy, kiedy ktoś nie szanował mojej podmiotowości. Oczywiście, musimy przekraczać granice swojego komfortu, ale najlepiej z własnej woli.

Po efektach sądząc, wychodzicie jednak ze szkoły dobrze przygotowani zawodowo. Wasz rok był, mam wrażenie, najlepszy od lat. Teraz wszędzie was widzę: poza siódemką z „Dziewczyny z aloesem”, m.in. Dorotę Bzdylę, Monikę Cieciorę, Jędrzeja Hycnara czy Bartosza Włodarczyka, a można by wymieniać dalej.

KŻ: Dziękujemy za komplement. Nie atakuję akademii – jestem wdzięczny za to, co mi dała. Ale można by jej potencjał wykorzystać jeszcze lepiej.

Poznałem was, kiedy graliście w „Balladynie” w ramach ćwiczeń z Janem Englertem. Uderzyło mnie, że zachęcaliście na swojej stronie młodych ludzi do konkluzji: Juliusz Słowacki to autor nowoczesny i atrakcyjny.

KŻ: To zasługa Jana Englerta, który jako reżyser świetnie uczył skrótów teatralnych, metafor, umowności. Mieliśmy frajdę, grając pod jego kierunkiem.

Dało się to odczuć. A jakiego teatru nie lubicie?

KŻ: Nie mam jednej wizji teatru, ale nie lubię teatru na skróty. Takiego, który pomija jakieś elementy rzemiosła: aktorskiego, reżyserskiego, plastycznego, muzycznego. Mówiąc, że to nieważne, bo w dzisiejszej sztuce liczy się coś innego. Widz zawsze wymaga tego, żeby aktor opowiedział o swojej postaci, nawet jeśli jest ona trybikiem, wycinkiem. Jeśli reżyser mówi aktorowi, że nie musi budować roli, dramaturgowi, że nie musi budować historii, bo dzisiejszy teatr tego nie wymaga, to jest to hochsztaplerstwo.

KK-Ż: Ja nie lubię teatru, który stawia tezę, zwłaszcza ideologiczno-światopoglądowo-polityczną. Wolę sama się zastanowić, dojść do jakiejś refleksji, niż żeby ktoś miał mnie swoją refleksją bić po głowie.

Oboje macie chyba szczęście. Nie musicie grać w teatrze, którego nie lubicie.

KŻ: Takie miejsca omijamy. Nigdy nie pukałem do pewnych drzwi ze swoim CV.

Mówicie, że jest przewaga aktorskiej podaży nad teatralnym popytem. Kaja tak jak kilkoro waszych kolegów z roku pracuje poza Warszawą. To rodzaj wygnania?

KK-Ż: Mieszkam w Warszawie. W Rzeszowie gram duże role, pracuję z fantastycznymi reżyserami (Jerzy Jan Połoński, Szymon Kaczmarek, a teraz Marcin Wierzchowski). Więc to twórcza przygoda, chociaż dojazdy są jakimś kłopotem.

Czym dla ciebie, Konradzie, była przygoda z Teatrem Ochoty? Stworzyliście tam z Filipem Orlińskim, Agatą Łabno, Martyną Czarnecką i Janem Litvinovitchem perfekcyjny team.

KŻ: Podczas lockdownu przez rok pracowałem w radiowej Dwójce jako reporter. Potem Teatr Ochoty stał się okazją do wygrania się za wszystkie czasy. „Polowanie na motyle” to konkurs dla młodych aktorów, którzy mogą stworzyć zespół, dostają gwarancję pracy przy kilku spektaklach z bardzo dobrymi reżyserami (u nas byli to Piotr Ratajczak, Igor Gorzkowski, Rafał Szumski i Karolina Kowalczyk). To unikalne miejsce. Nie jest to praca etatowa, ale ma się niezwykły komfort rozwoju, dobre warunki pracy i ciekawe zadania aktorskie. Jest we mnie dużo wdzięczności. Jednak to przygoda na dwa lata, teraz czeka mnie ponowne szukanie pracy. Choć na razie nadal gram w Ochocie i jeszcze w Och Teatrze, we „Władcy much”.

Jak się szuka pracy w teatrze?

KŻ: Głównie wysyła się CV. Nie każdy dyrektor zaprasza na rozmowę. Czasem pomaga zbieg okoliczności. Na przykład zaprosi do występu znający cię reżyser i nagle się spodobasz dyrektorowi.

A jak młody aktor dobija się do roli w kinie? Kaja grała w serialu „Erynie” Borysa Lankosza, Konrad w kilku filmach, największą rolę w Netfliksowej makabresce „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”.

KK-Ż: Przez castingi, ale dostępy do nich są zwykle ograniczone. Akurat do „Erynii” był dość szeroki.

KŻ: Ale coraz częściej zaprasza się najwyżej dziesięć osób, choć może inne bardziej pasowałyby do danej roli. No i też czasem decyduje przypadek; jak w to w naszym zawodzie.

Krzysztof Szczepaniak, spełniony aktor teatralny, skarżył się w wywiadzie, że osoby odpowiadające za obsady filmowe za rzadko chodzą do teatru. Więc nawet duży sukces na scenie rzadko bywa przepustką przed kamery.

KŻ: Zarazem znam reżyserów obsady, którzy chętnie chodzą do teatrów. I życzliwie patrzą na aktorów teatralnych, bo znają ich profesjonalizm, gotowość do pracy. A czasem... W filmie „Tyle co nic”, nagradzanym w Gdyni, Grzegorz Dębowski dał główną rolę Arturowi Paczesnemu z Opola. Nie stać go było na najbardziej wziętych aktorów, więc jeździł po teatrach w mniejszych ośrodkach. Możliwe, że teraz Paczesny jako laureat Złotego Lwa będzie odbierany jako gwiazda. Zagrał przecież świetnie.

Młodzi ludzie ogłaszają dziś na wyścigi, że nie godzą się na zbyt ciężką pracę. Wy nie możecie sobie na to pozwolić. Aktorzy nie prowadzą już cygańskiego trybu życia, rzadko piją alkohol.

KK-Ż: Czy to nie jest także zmiana pokoleniowa? Młodzi odwracają się od trunków, bo chcą żyć zdrowo.

Chyba nie tylko, bo to dotyczy także 40-latków. Po prostu trzeba rano wstać, bo zdjęcia, bo próby. Już tylko część starszego pokolenia kultywuje cygańskie obyczaje.

KŻ: Żyjemy niby w bezpiecznym kraju, ale mamy zagrożenie wojenne, rozliczne choroby cywilizacyjne. Trudno do tych stresów dokładać kolejne obciążenia. W szkole trochę cygańskiego życia jednak zaznaliśmy. Ale lata mijają, łatwo stracić sprawność zawodową. Jest też na to mniejsze przyzwolenie.

Zarazem ludzie mają was za zdemoralizowanych.

KK-Ż: Za nierobów, pasożytów. Za postaci, które zarabiają miliony, więc siedzą w Spatifie i piją. A nasze życie polega głównie na szukaniu pracy. Wchodziłam w komentarze pod postem o statusie artysty zawodowego, gdzie dyskutowano o naszym uposażeniu na starość. Chór orzekł: miejsce artystów jest przy kasie w Żabce. Aż ktoś napisał: to wyłącz radio, telewizję, Netfliksa, pozdejmuj obrazy. I żyj tak.

Ta niechęć miewa zabarwienie polityczne. Bardziej nie lubią was Polacy o konserwatywnych poglądach, ze względu na nachylenie wielu aktorów w lewo.

KŻ: Kiedyś aktor bywał nośnikiem jakiejś idei społecznej. Stąd upodobanie części kolegów starszego pokolenia do politycznych deklaracji ex cathedra. Nie widzę się w takiej roli, moim zdaniem to nie jest zadanie aktora.

Gratulowałem w roku 2018 Janowi Englertowi waszego spektaklu „Grając Balladynę”. On mi odpisał: „A studenci odebrali go jako porażkę, bo stół im pękł i musieli go w przerwie naprawiać”. Widz tego nie zauważył. Dużo macie takich przygód?

KŻ: W Teatrze Ludowym podczas grania „Dziewczyny z aloesem” nagle zgasło światło – wysadziło korki. Widzowie myśleli, że to część spektaklu. A my szukaliśmy w panice rozwiązania.

KK-Ż: Ja mam wspomnienie jak z koszmaru aktora. Graliśmy „Ustawienia ze świętymi”, trudny, skomplikowany spektakl Agaty Dudy-Gracz. Koleżanka z roku złamała nogę, ja jej za kulisami malowałam na złoto gips, bo miała jednak grać. Z tego wszystkiego nie przygotowałam sobie rekwizytów. A ostatnia długa sekwencja to stypa. Wnoszą Jędrka Hycnara jako zmarłego, a my, cztery główne postaci, musimy być na czarno. Patrzę: nie ma mojego kostiumu, a jestem ubrana na kolorowo. Owijam się czarną szmatą. Wbiegam na scenę spóźniona. Żeby zatrzeć wrażenie, próbuję wręczyć prezent. Chwytam jakąś butelkę. Potem już każdy element się wali, butelka się tłucze, kolega jest na bosaka, Konrad krzyczy: uwaga szkło. Tego w inscenizacji nie było.

A potem mają mnie podnieść. Próbuję więc ściągnąć za stołem z koleżanki czarną sukienkę, bo czarna szmata ze mnie na pewno spadnie. Udaje się. Z kolei potem mam częstować Cudotwórcę zupą. Ale wychodzę za kulisy, a zupy nie ma. Wpadam i mówię, że się skończyła.

KŻ: Spektakl ratuje się za wszelką cenę. Graliśmy „Władcę much” gościnnie w Gdyni. Jeden z nas, Maciek Tomaszewski, miał złamaną nogę. I grał o kulach, co wymagało wielkiego wysiłku od niego, ale i od nas.

Stąd heroiczne opowieści o osobach, które grały po stracie kogoś bliskiego. Ale i o pani profesor z łódzkiej filmówki, która nie chciała puścić studentki na pogrzeb kogoś z rodziców.

KK-Ż: Na coś takiego bym się nie zgodziła.

KŻ: Ja znałem aktorów, którzy uważali, że tego zawodu nie można pogodzić z życiem rodzinnym. Ale to już chyba wychodzi z mody.

To czas na pytanie o wasze życie rodzinne. Nadzieja, kłopot?

KK-Ż: Dojazdy do Rzeszowa, rozłąki. Ale marynarze mają gorzej. My się związaliśmy właściwie po szkole. Podczas studiów byliśmy przyjaciółmi, sąsiadami. Przyjaźń była fundamentem związku.

Aktorki decydujące się na kilkoro dzieci miewały przerwy w karierze: Aleksandra Justa, Lidia Sadowa. Chociaż wracały z sukcesem na scenę.

KK-Ż: Pewnie, boję się tego. Moim marzeniem jest wszystko pogodzić. Padają rady, żeby nie chwalić się ciążą. Bo jak ogłosisz swoją ciążę, to dla branży filmowej będziesz w niej siedem lat.

KŻ: Czytałem kiedyś wywiad, gdzie Michał Bajor zauważył, że w naszym zawodzie łatwo dostać łatkę. On dostał łatkę aktora śpiewającego. Podobno przestał dostawać role filmowe. Pytali go: jesteś piosenkarzem czy aktorem?

Jesteście podobno praktykującymi katolikami.

KŻ: Owszem.

Teatr bywa antyklerykalny, czasem wręcz antyreligijny.

KK-Ż: Ja na etapie castingów odpadałam przy perspektywie rozbieranych zdjęć. Nie zawsze widziałam w tych scenach sens.

KŻ: Ja miałem dylemat przy filmie „Wszyscy moi przyjaciele nie żyją”. Jego absurdalny humor mi się podobał. Za to przebieg jedynej rozbieranej sceny był przedmiotem negocjacji. Co w sumie wyposażyło mnie w stosowne doświadczenie.

Ja myślałem bardziej o teatrze niż o filmie. Mówiliśmy o „Ustawieniach ze świętymi” Agaty Dudy-Gracz. Moja znajoma, z którą oglądałem ten skądinąd efektowny spektakl, chciała wychodzić. Odbierała niektóre sceny jako szyderstwa z przeżywania wiary przez Polaków. Wy w tym graliście.

KK-Ż: Bardzo mocno o tym z reżyserką dyskutowaliśmy. Pytanie, na ile jej swobodny ton dotyczył religii, a na ile Kościoła, z którym ja też nie zawsze się zgadzam.

KŻ: Nie lubiłem sceny z pielgrzymką, ale też traktowała ona o tym typie ekspresji religijnej, który mnie śmieszy i boli. Oczywiście, nie mam na myśli pielgrzymek jako takich, ale np. łączenie treści religijnych z muzyką disco polo czy przerabianie hitów muzyki pop na piosenki religijne uważam za niestosowne, wręcz szkodliwe. Spójrzmy też na własne podwórko.

Umówmy się: pani Duda-Gracz ma swoje porachunki z tradycyjnymi wartościami. A wy mówicie o niechęci do teatru z tezą. Tam się te tezy aż wylewały.

KŻ: Tak odbierasz cały ten spektakl?

Nie cały...

KK-Ż: To wymaga nakreślenia czytelnikom kontekstu. Tematem spektaklu były różne spojrzenia na heroizm i świętość, ale z punktu widzenia osoby niebędącej w Kościele. Nie opowiadał jednej historii, był montażem oderwanych od siebie opowieści, które łączył temat. Jedne z tych scen były nam dalekie ideowo, a inne bardzo nas angażowały.

KŻ: Mieliśmy szczęście, że graliśmy głównie w tych, które były bliskie idei teatru, jaką podzielamy. Poza tym na pewnym etapie można z reżyserem dyskutować, na pewnym już nie. Nie na wszystko ma się wpływ. Może za ileś lat powiem: tak, trzeba stawać zawsze okoniem w obronie swojego gustu czy wartości. Ale może to byłby sygnał do zmiany zawodu.

KK-Ż: Fajnie jest poznawać różne perspektywy. Czasem można wejść w coś, z czym się nie całkiem zgadza.

KŻ: Pozycja negocjacyjna młodego aktora na początku drogi jest słaba. Stawanie okoniem może mnie zamknąć w mojej bańce, pozbawić ciekawych doświadczeń. Ale wyobrażam sobie sytuację odmowy przyjęcia roli.

Na koniec. Wasza ukochana rola do tej pory i taka, o której marzycie?

KK-Ż: Moją ukochaną rolą dotychczas była rola Fryderyki w serialu „Erynie”. Historia tej dziewczyny uderzała w struny mojej wrażliwości. Dała mi możliwość fantastycznej pracy na planie zdjęciowym z wybitnymi aktorami jak Marcin Dorociński. Bezcenne doświadczenie. Ostatnio moją przełomową rolą była postać Marii w spektaklu „Lalka” w Rzeszowie w reż. J.J. Połońskiego. Jest to musical, forma bardzo ode mnie odległa, a jednak dałam radę i solowa piosenka jest jednym z moich ulubionych momentów na scenie. Najbliższe próby z Marcinem Wierzchowskim są spełnieniem moich dotychczasowych teatralnych marzeń.

KŻ: Opowiem o roli Andrzeja Felaka w spektaklu „Życie towarzyskie i uczuciowe” Tyrmanda w reż. Igora Gorzkowskiego. Gram dziennikarza z „miękkim kręgosłupem”, który pnie się po szczeblach kariery i buduje swoją pozycję, pisząc laurki władzom PRL. Wredna postać, ale fantastyczna do grania. A samo przedstawienie świetnie oddaje swoich bohaterów i epokę, bierze z Tyrmanda to co najlepsze, widza zaś zabiera w podróż po Warszawie lat 50. i 60., wirując między Spatifem, obskurnymi barami, zadymionymi pokojami urzędników smutnych instytucji i jazzowymi klubami. W ogóle bardzo lubię postaci, które się z czymś zmagają, a często podejmują złe decyzje. Najciekawszy jest człowiek. Marzy mi się bohater podobny do Waltera White’a z serialu „Breaking bad”. A na antypodach – Książę Myszkin Dostojewskiego.