Joanna Szczepkowska: Spokój ducha

Co nas w społeczeństwie dzieli, to po prostu różnice światopoglądów. I tak dochodzimy do całkiem nowego pytania. Czy jest coś złego w tym, że widzimy sprawy tak różnie, i czy przypadkiem nie o to walczyliśmy? „Jednomyślność poglądów” to obraz Korei Północnej i szczęśliwości, o jakiej nikt nie marzy. Jednomyślność poglądów jest możliwa tylko jako pozór i tylko w państwach totalitarnych. Czy przy zasadniczych różnicach jest możliwy kompromis? Moim zdaniem nawet jeśli jest, to tylko jako unik. Jaki może być kompromis choćby między tymi, którzy aborcję uważają za prawo kobiety, a tymi, dla których jest zabójstwem? Kompromisem od strony tych pierwszych może być i bywa argument wolności wyboru. Jeśli uważasz aborcję za zło, to po prostu jej nie rób, ale pozwól innym dokonać wyboru. Ten argument da się zbić dosyć łatwo. Jeśli jesteś przeciwko polowaniom, to nie wystarczy ci hasło „sam nie poluj, ale daj innym polować”. Z drugiej strony jak iść na kompromis z kimś, kto, tak jak Jarosław Kaczyński, pomawia przeciwników o zamiary zbrodnicze? Jak zachować upragniony spokój wobec takich słów? Okłamywać samego siebie w imię społecznego i rodzinnego ładu?

Sposobem na harmonię przy rodzinnym stole jest według doradców unikanie rozmów choćby lekko graniczących z polityką. Ktoś z pewnością wstanie i trzaśnie drzwiami, bo „nie może tego wytrzymać”, „uwierzyć, że to moja rodzina” – i już po Wigilii. Mam jednak wrażenie, że w naszych podziałach nie tyle chodzi o indywidualny światopogląd, ile o przynależność do „tych” lub „tamtych”. Mało kto z awanturujących się wierzy w autentyczność poglądów przeciwnika. Wierzymy natomiast, że poglądy są narzucone, że przemawiamy nie przez własne refleksje, tylko przez indoktrynację sił politycznych albo kościelnych. I tak właśnie jest w dużym stopniu, tak zresztą było zawsze. Nie przekonania się liczą, ale liczba przekonanych. Przekonani natomiast są często już potem zupełnie bezrefleksyjni.

Czego więc życzyć poróżnionemu społeczeństwu? Chyba nie tyle jedności poglądów, ile tego, żeby wynikały z własnych przemyśleń i obserwacji. Odwagi w dochodzeniu do niezależnych argumentów. Tylko tak można prowadzić rozmowę przeciwników. Tylko ciekawość i wiara w autentyczność wzajemnych przekonań mogą skutkować głęboką i spokojną rozmową, bez trzaskania drzwiami.

Jak to osiągnąć? No, niestety, tylko przez spokój ducha. Jak osiągnąć spokój ducha? Tej wiedzy nie mam i właśnie jej Wam życzę, prosząc jednocześnie o takie same życzenia na ten zupełnie nowy rok.