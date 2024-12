„Kochany, najukochańszy”: Miłość nie potrzebuje odpowiedzi

Czytelnicy Wiesława Myśliwskiego nie bez racji lokują jego prozę i dramaturgię wśród uniwersalnych przypowieści o skomplikowanej naturze świata i nieprzewidywalnym ludzkim losie. Spektakl „Kochany, najukochańszy” powstał z miłości do twórczości Myśliwskiego i do niego samego, co widać, słychać i czuć. Stworzyły go dwie kobiety, które od lat tą twórczością i osobowością autora są zafascynowane. Magda Umer – reżyserka, i Grażyna Barszczewska – aktorka.