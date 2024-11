Irena Lasota: Rozpad Rosji

Armia składa się ze zdemoralizowanych żołnierzy i oficerów, kryminalistów wypuszczonych z więzień i różnych nabywanych w Korei Północnej i Afryce najemników. Koreańczycy skądinąd nie odróżniają tych podobnych do siebie Słowian i strzelają do wszystkich blondynów. A na dodatek, żeby złagodzić opinię światową (która nie jest zresztą podniecona), Rosjanie przebierają Koreańczyków w mundury oddziałów Buriatów i innych dalekowschodnich nacji. To, co może jest najważniejsze, to że w Rosji już nikt, a zwłaszcza żołnierze, nie wiedzą, o co walczą i za co giną. Tym zasadniczo różnią się od Ukraińców, którzy wiedzą, że nie walczą o terytorium, a o swoje istnienie. O to, żeby Ukraina była Ukrainą, a nie Rosją – o to, co wywalczyli na Majdanie: demokrację, wolne wybory, samorządność na wszystkich poziomach i o to, żeby nie być wessanym w Azję, a być częścią Europy. Gdy się o tym zapomina, łatwo jest mówić, że zawieszenie broni na warunkach Rosji będzie zaprzestaniem walk frontowych, a nie, że Imperium Rosyjskie stanie już wtedy u bram Polski, to znaczy Unii Europejskiej i NATO.

Czytaj więcej Plus Minus Irena Lasota: Który skrzywdziłeś po 35 latach Jak zawsze ci, którzy uprzednio bronili konkursów na stanowiska i byli przeciwko wojnie domowej, gdy tylko z Tutsi przeobrazili się w Hutu, zabrali się do dzieła. Najzabawniejsze jest jednak to, że depisizacją zajęli się przede wszystkim przeciwnicy dekomunizacji sprzed 35 lat.

Tak jak pod koniec lat 80. XX wieku zachodni eksperci, w tym i polscy, przeceniają siłę Rosji i jej szanse na długowieczność w obecnym kształcie. To prawda, że Rosjanie dużo zniosą, ale wali się struktura państwa. Połowa wiejskich szkół istniejących w 2000 roku jest zamkniętych. Infrastruktura też jest gorsza niż ćwierć wieku temu – budowane za Breżniewa i jego następców drogi, mosty i połączenia kolejowe już się właściwie rozwaliły. Brak jest lekarzy, informatyków i inżynierów. Kto tylko mógł uciekł: do Turcji, do Miami, na plaże egipskie, do niechętnej Rosjanom Gruzji i kochającej ich Serbii.

W Rosji, wedle niezależnych źródeł, są około 2 miliony bezdomnych (w USA około 600 tys.), nasilają się konflikty między mniejszościami w Moskwie i narodami Kaukazu Północnego. Miasta średniej wielkości formują oddziały milicji do utrzymania porządku. Na razie są one posłuszne Moskwie, ale tylko na razie.

Mimo tego, co wmawiają nam rosyjscy dysydenci tacy jak Władimir Kara-Murza, sankcje działają – ludzi w miastach nie stać na masło, mięso czy nawet jajka, jeśli je znajdą. To prawda, że rząd się sam wyżywi, ale jeśli lud pójdzie na Kreml z kosami, to właśnie dlatego. A jeżeli nie wierzymy w gniew ludu, to należy bacznie przyglądać się Czeczenii i jej przywódcy – Kadyrowowi.

Ale o tym następnym razem.