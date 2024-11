Michał Szułdrzyński: Co łączy składkę zdrowotną z wyborami w USA

Dobrze to było widać w ostatnim tygodniu, gdy rząd Donalda Tuska przedstawił projekt zmian w składce zdrowotnej. Zgodnie z obietnicami miały one ulżyć przedsiębiorcom. To oni byli bowiem najbardziej poszkodowani zmianami, jakie za PiS wprowadził potworek zwany dla niepoznaki Polskim Ładem.

Podatek liniowy, niższe składki – ułatwienia dla przedsiębiorców są lekiem na bezrobocie. Ale rząd PiS poszedł inną drogą