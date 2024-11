Bogusław Chrabota: Na co stać Elona Muska i „Drużynę A” Donalda Trumpa

Donald Trump, mimo że do inauguracji jego kadencji został jeszcze kawał czasu, powoli zaczyna odsłaniać asy ze swojej talii kart. Zadziwiająco wielu na eksponowanych stanowiskach jego administracji jest byłych żołnierzy i celebrytów. Chociaż Trump sam bitewnego prochu nie wąchał, to – zaczynając od góry – byłym wojskowym, i to służącym w elitarnych jednostkach US Marine, jest wiceprezydent J.D. Vance. Można też powiedzieć, że to celebryta – autor bestsellera, na którego podstawie nakręcono popularny film. Doradcą ds. bezpieczeństwa jest zaś 50-letni Tim Waltz, emerytowany pułkownik „zielonych beretów”, wojsk specjalnych US Army. Co prawda przyszły sekretarz stanu nie jest weteranem, ale trudno mu odmówić waleczności; Marco Rubio jako zajadły przeciwnik aborcji ma niezwykle wojownicze podejście do zwolenników „pro choice” i jest zagorzałym zwolennikiem Izraela – państwa będącego osią najpoważniejszego od lat konfliktu na Bliskim Wschodzie.