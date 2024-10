Trump może wygrać wybory w USA z dwóch powodów. Harris nie ma oferty dla uboższych

Plus Minus: Bukmacherzy twierdzą, że wybory 5 listopada na 60 proc. wygra Donald Trump. Jak to możliwe, że człowiek, który próbował siłą wziąć Kongres w styczniu 2021 r. i został skazany za malwersacje finansowe, może wrócić do Białego Domu?

Do ostatniej chwili nie będziemy wiedzieli, kto wygra te wybory, tak wyrównana jest walka. Wszelkie prognozy dodatkowo utrudnia fakt, że mamy szalony system z głosami elektorskimi, który powoduje, że kandydat, na którego głosowało najwięcej Amerykanów, niekoniecznie musi zostać prezydentem.