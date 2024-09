Jan Maciejewski: Kulturalne dzieciobójstwo

A co do efektu bumerangu – zabawne (na poziomie wspomnianego gagu, ale zawsze) jest to, jak na jednym wdechu, bez zająknięcia, ci sami ludzie, którzy zastanawiają się, czy nie warto byłoby wyprosić dzieci z miejsc publicznych, przechodzą do rozrywania szat nad widmem katastrofy demograficznej. Jakby to właśnie takie pomysły – nie tyle nawet ich wprowadzenie, ile w ogóle poddawanie pod dyskusję – nie były elementem kultury, o której trudno powiedzieć, że zachęca do posiadania potomstwa. Podobnie jak seryjnie ukazujące się w pewnym portalu horyzontalnym teksty matek, które żałują, że urodziły. Jak to ich życie było kiedyś usłane różami, z których teraz zostały już tylko kolce. Jak chętnie cofnęłyby czas i uniknęły tego rozwrzeszczanego, śmierdzącego i pochłaniającego masę wydatków problemu. Państwo może przyznać nie osiemset, lecz osiem tysięcy złotych miesięcznie na każde dziecko, a to i tak będzie za mało w stosunku do atmosfery udręki, jaką co poniektórzy starają się otoczyć macierzyństwo.

Nasza cywilizacja wykonała „zwrot antydziecięcy”

Ale nasza cywilizacja wykonała „zwrot antydziecięcy” już dawno temu; „strefy” są tylko jedną z jego konsekwencji. Najprostszy schemat osiągania psychicznej dojrzałości polega na zintegrowaniu ze sobą dwóch sfer – dorosłej i dziecięcej. Tego, co odpowiedzialne, z tym, co spontaniczne. Dostrzegania konsekwencji z otwartością na niespodziewane, zaskakujące. Opracowywania planu z tym, co w każdej chwili może go pokrzyżować, a raczej – ożywić, pchnąć na nieznane tory. Proszę zapytać kogoś wykonującego tzw. kreatywny zawód, czym się aktualnie zajmuje – idę o zakład, że nie powie, co właśnie „tworzy”, a zamiast tego zacznie długo i zawile tłumaczyć, „w jakim projekcie” się właśnie znajduje. I skojarzenie z klatką, w której zamknięto go na własne życzenie, będzie jak najbardziej na miejscu. Każdy projekt jest strefą wolną od wewnętrznego dziecka. Od tego wszystkiego, co mogłoby wydłużyć czas jego realizacji, wywołać odstępstwo od harmonogramu realizacji zadania i jednocześnie tchnąć weń życie, sprawić, że realizacja stałaby się o niebo ciekawsza od pierwotnego pomysłu.

Drugim objawem kulturalnego dzieciobójstwa jest retromania. Mielenie w nieskończoność chwytów i schematów, które sprawdziły się w przeszłości. Za racjonalizacje i kompilacje odpowiada w końcu „wewnętrzny dorosły”. Za to, co zaskakujące i wcześniej nieznane – żyjące w nas dziecko. A tak się składa, że odmówiono mu prawa wstępu.