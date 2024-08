Każda epoka, podobnie jak każda dziedzina, czy – jak kto woli – biznes, ma swoje wyzwania. O tym, jakie są najważniejsze wyzwania na pograniczu współczesnej gospodarki i technologii, dowiedziałem się podczas rewelacyjnych, organizowanych przez Google’a spotkań Zeitgeist (z niem. duch czasu) w brytyjskim St Albans. To impreza doroczna, bardzo ekskluzywna i dostępna dla naprawdę niewielu. Prawdziwą miarą jej ekskluzywności są nazwiska zaproszonych gości – to zazwyczaj czołówka wynalazców, naukowców, liderów biznesu, intelektualistów, aktorów, sportowców czy twórców muzyki. Jest jedno, co ich łączy: na Zeitgeist zaprasza się tych, którzy mają do przedstawienia naprawdę oryginalne idee albo osiągnęli bezprzykładny sukces, i to na najszerszą skalę. Krótko mówiąc, prócz innowacyjności mają w dorobku coś, co jest ważne dla ludzkości.