W ostatnim czasie trafiłem na trylogię Marty Krajewskiej „Wilcza Dolina”. Zawsze byłem ogromnym fanem fantasy, a kilka polskich pozycji urzekło mnie szczególnie i to właśnie jest jedna z nich. Powieść ocieka słowiańskim folklorem, mnóstwo w niej odniesień do naszych rdzennych, prastarych wierzeń – mamy tu odciętą od świata wioskę, wilkołaki, wiedźmy, prastare bóstwa, klątwy, opętania, wampiry, duchy, krótko mówiąc, to, co miłośnik fantasy lubi najbardziej. Polecam!