Choć w tym roku nie przypada okrągła rocznica inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, lecz jakaś koślawa, 56., zwłaszcza tym razem uderzyła mnie dyskusja, że nie można odpowiedzialnością za tę haniebną interwencję obarczać Polski ani Polaków. Choć brało w niej udział 25 tys. polskich żołnierzy, czytałem sporo komentarzy (głównie po prawej stronie), że nie była to przecież prawdziwa Polska, nie było to prawdziwie polskie wojsko, nie byli to też żołnierze, którzy byli prawdziwie polscy.