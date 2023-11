Łukasz Pawłowski: Wyborcy bali się polexitu

Plus Minus: Porwał się pan na badania exit poll podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych, ale coś chyba poszło nie tak, skoro małe portale, które podpisały z wami umowę na dostarczenie lokalnych wyników exit poll, straszą was pozwami?

Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem, nasz wynik exit poll okazał się nawet delikatnie bliższy wynikowi wyborów niż wynik IPSOS. Badania exit poll robiliśmy po raz pierwszy, w odróżnieniu od IPSOS, który ma w tym kilkunastoletnie doświadczenie. Przy czym mieliśmy trzy razy mniej ankieterów oraz punktów i pewnie z dziesięć razy mniej pieniędzy. Chcieliśmy oprócz wyniku ogólnopolskiego opublikować też wyniki w każdym okręgu wyborczym, coś, czego w Polsce jeszcze nikt nie zrobił. Tymczasem na debiut trafiły nam się wybory, jakich w Polsce nie było, z wyjątkowo wysoką frekwencją i sporym chaosem organizacyjnym PKW. Gdyby to były tradycyjne wybory z frekwencją na poziomie 60 proc., a ludzie nie musieliby czekać w kolejkach do urn długo po godzinie zakończenia wyborów, to udałoby się nam przygotować regionalne wyniki. Mieliśmy po prostu pecha. Jestem przekonany, że zrobimy to następnym razem, mamy już doświadczenie, jak sobie radzić w takich sytuacjach.