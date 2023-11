„Informacja zwrotna”. Śmierć rodziny według Żulczyka

Chociaż twórcy „Informacji zwrotnej” nie heroizują oszukującego siebie i bliskich alkoholika, to jednak on jest głównym bohaterem, a Arkadiusz Jakubik zgodził się zagrać Marcina Kanię, pod warunkiem że zostanie on w scenariuszu uczłowieczony. W książce wracał do domu, by zabić własnego psa, a ma też kochankę i może nie trzeba było stosować taryfy ulgowej, tylko pokazać wszystko, co najgorsze w uzależnieniu?

Nie ma wątpliwości, że Jakubik użył nieprawdopodobnie szerokiej gamy aktorskich środków. Sportretował alkoholika, poczynając od euforii, poprzez skruchę na spotkaniach AA, po agresywne wyparcie winy w chwili dłuższej abstynencji, byle tylko wypić jednego kielicha.

Żulczyk zadbał, by w rodzinny i kryminalny dramat wpisać społecznie ważną historię „czyścicieli kamienic” oraz stowarzyszenia broniącego lokatorów mieszkań komunalnych. Jest wiele ofiar i tajemniczych zaginięć. Na wokandzie są podejrzanie duże tantiemy za pierwszą płytę Teatru Lalek, w tym hit „Kocham cię jak Rosję”, do których prawa przyznaje Kani Zbyszek. A kusi też propozycją powrotu do grupy i dziwnie łatwymi interesami. Ważną rolę grają tajemnicze powiązania brata burmistrza podwarszawskiej miejscowości oraz obojętność ratusza i policji, reprezentowanej przez komisarza alkoholika (Przemysław Bluszcz).

Czytaj więcej Platformy streamingowe Serial "Warszawianka": Człowiek nasz, ale zły Ostatnie odcinki „Warszawianki” z Krystryną Jandą i Jerzym Skolimowskim przewracają do góry nogami świat „Czułego”, którego gra świetnie Borys Szyc.

Akcję napędza tytułowy brak informacji zwrotnej. Tak na spotkaniach AA nazywa się akceptację uzyskaną po wyznaniu w kręgu walczących o trzeźwość. Ale żeby tę akceptację zyskać, trzeba poznać prawdę o sobie do końca i bez przerwy walczyć o trzeźwość.

Jednak ludzie lubią dawać sobie dyspensę i właśnie wtedy do rodziny czy społeczeństwa przenika zło. Żulczyk pokazał to w skrajnej, sensacyjnej formie, my zaś możemy pomarzyć, że gdyby zwykli ludzie nie dawali sobie prawa do moralnych wyjątków – gangsterzy, dilerzy czy przekupieni politycy nie mieliby szans. Niestety, system odpornościowy dzieci na zło, który powinien być wzmacniany od najmłodszych lat w rodzinie, demolują bliscy. Na przykład pijany ojciec. I nie zawsze to, co nas nie zabije – wzmacnia. Są różne rodzaje śmierci.