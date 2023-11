Liga Europy. Raków pozostaje w grze o pucharową wiosnę

Jedynego gola strzelił w 81. minucie po kontrataku John Yeboah. I był to gol, który może przesądzić o tym, że Raków po zimowej przerwie będzie kontynuował swą pucharową drogę w Lidze Konferencji.

Reklama

Mistrz Polski musiał wygrać, by nie stracić szans na trzecie miejsce i nie pożegnać się z Europą już w czwartek. - Musimy pokazać nasze prawdziwe DNA. To jest mecz, w którym nie można sobie pozwolić na słabsze momenty, na chwile nieuwagi, bo przeciwnik to wykorzysta - mówił trener Dawid Szwarga.

Piłkarze wzięli sobie jego słowa do serca. W Austrii zagrali jak dotąd swój najlepszy mecz, dominowali, stwarzali sobie sytuacje, ale długo nic z tej przewagi nie wynikało. Cierpliwość została nagrodzona dopiero w samej końcówce.

Co się musi stać, by Raków trafił do Ligi Konferencji

Szkoda, że nie udało się zdobyć choćby jednej bramki więcej. Raków i Sturm mają dziś po tyle samo punktów, każdy z zespołów wygrał bezpośredni mecz 1:0, ale to Austriacy są wyżej w tabeli dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu.

14 grudnia do Sosnowca przyjedzie Atalanta Bergamo. Pewna już awansu, podobnie jak Sporting Lizbona, który podejmie Sturm.