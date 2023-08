Biznes i sport. Futbol inny, ale biznes taki sam

Mówił o tym osobiście Wagner w rozmowie z „Bloombergiem”. Samo miasto (drugie pod względem liczby mieszkańców w Anglii) się rozwija, mieszka tu wielu młodych ludzi, którzy będą szukali rozrywki, więc będzie można ich przyciągnąć na trybuny. Skoro Londyn ma w Premier League kilka drużyn, to czemu Birmingham nie miałoby mieć choćby dwóch (obok Aston Villi).

A gdzie tutaj miejsce dla Brady’ego? Sama obecność w gronie właścicieli kogoś tak znanego i popularnego dodaje przedsięwzięciu rozgłosu i może przyciągnąć sponsorów. Wagner mówi, że nie chodzi tylko o to, by Brady reklamował klub, ale jeśli dobro wspólne będzie wymagało wzięcia udziału w kampanii reklamowej, to pewnie Amerykanin nie odmówi. Wagner jego rolę widzi gdzie indziej. Brady ma wnieść do klubu kulturę wygrywania, pomóc uporządkować wszystkie sprawy w pionie sportowym, począwszy od odżywiania i odnowy biologicznej.

Tutaj były gwiazdor futbolu amerykańskiego jest prawdziwym ekspertem. Sam grał do 45. roku życia, a od wielu lat reklamuje swój program treningowy i dietę. Napisał nawet o tym książkę. Jeśli piłkarze Birmingham zaczną wygrywać, to i w Europie uda się ten biznes rozreklamować. Pracy do wykonania jest sporo, ale jest też o co grać. Ostatnio piłkarze Birmingham skończyli sezon na 17. pozycji w tabeli Championship (drugi poziom rozgrywkowy), ale jeśli awansowaliby do Premier League, to byłby skok w finansową nadprzestrzeń.

Obecny kontrakt na prawa do pokazywania najlepszych angielskich drużyn jest wart 5 miliardów funtów, a mówimy tu tylko o meczach transmitowanych na Wyspach. Prawa sprzedane za granicę to kolejne 5,5 mld funtów. Oczywiście, sam awans na ten poziom to tylko pierwszy krok. Potem trzeba dużo wydawać, żeby się na tym poziomie utrzymać (zimą angielskie kluby wydały na transfery piłkarzy ponad 800 mln funtów), ale Amerykanie są cierpliwi. Nie deklarują, że muszą bić się o trofea już za rok albo dwa.

Smok dla Reynoldsa

Brady nie jest pierwszym gwiazdorem zza oceanu, który inwestuje w europejski futbol. Udziały w Liverpoolu ma LeBron James, ale tutaj model biznesowy jest inny. Klubu z Anfield Road nie trzeba było podnosić z dna. Bardziej przypomina to transakcję, w którą zaangażowali się koszykarze Russell Westbrook i Larry Nance Jr do spółki z golfistami Jordanem Spiethem i Justinem Thomasem. Oni sięgnęli po inny klub z wielkimi tradycjami, który popadł w kłopoty – Leeds United. Tutaj, podobnie jak w Birmingham, jest ogromna baza kibiców, tradycje i potencjał, tylko trzeba mądrych decyzji, które pozwolą wydobyć klub z drugiego poziomu rozgrywkowego. Amerykańscy celebryci mają swoje małe derby i mogą na tym polu rywalizować.

W futbolu nie ma gwarancji sukcesu, ale prędzej czy później powinno się udać. Muszą jednak uważać, by nie prześcignął ich Ryan Reynolds do spółki z Robem McElhennym. Oni kilka lat temu za bezcen kupili Wrexham i dziś już świętują pierwszy awans (na razie z piątej ligi do czwartej). Niby niewiele, ale wydaje się to tylko pierwszy krok. Wrexham to trzeci najstarszy klub na świecie, który ostatnio przeżywał wielkie kłopoty i może iść tylko do góry.