Megalodon wyglądał inaczej, niż sądzono. Nowe wyniki badań nad gigantycznym rekinem

Megalodon był smuklejszy od rekina białego?

W najnowszych badaniach naukowcy ponownie ocenili rozmiar, kształt, wagę, prędkość przelotową oraz parametry wzrostu megalodona. Wykorzystali do tego analizę niemal kompletnego skamieniałego kręgosłupa (części tułowia) megalodona o długości ok. 11 m znalezionego w Belgii, a także kręgi znalezione w Danii.

Ponadto zbadali proporcje głowy, tułowia i ogona w stosunku do całkowitej długości ciała 20 wymarłych i 145 współczesnych gatunków rekinów. Założyli, że megalodon miał budowę ciała zgodną z większością rekinów, a więc jego głowa i ogon stanowiły odpowiednio 16,6 proc. i 32,6 proc. całkowitej jego długości. Tym samym naukowcy obliczyli, że głowa badanego belgijskiego okazu mierzyła ok. 1,8 m, ogon – ok. 3,6 m, natomiast całe zwierzę miało szacunkową długość 16,4 m.

Aby doprecyzować pomiary, naukowcy wzięli jeszcze pod uwagę średnicę największego kręgu megalodona. W przypadku tego z Belgii wynosiła ona 15,5 cm. Jednak największe kręgi znalezione w Danii miały średnicę 23 cm. To na podstawie tych ostatnich naukowcy obliczyli, że megalodon mógł mieć maksymalnie ok. 24,3 m długości. Ponadto jego waga wynosić mogła ok. 94 tony, a prędkość przelotowa – od 2,1 do 3,5 km/h.

Dzięki porównaniu proporcji części ciała naukowcy ustalili, że budowa megalodona przypominała – nie jak dotąd sądzono – współczesnego rekina białego, a współczesnego rekina cytrynowego, który ma smuklejsze ciało.