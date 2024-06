Na łamach czasopisma „PeerJ” archeolodzy poinformowali, że prawdopodobnie odkryli nowy gatunek dinozaura. Podczas wykopalisk odnaleziono skamieniałości jego czaszki i części szkieletu. Gad wydaje się co prawda bardzo podobny do wcześniej znanych nam osobników, ale w rzeczywistości – jak zaznaczają paleontolodzy – jest od nich znacznie większy. Odkrycia dokonano na prywatnym terenie w Kennedy Coulee, na pustkowiach północnej Montany, w pobliżu granicy amerykańsko-kanadyjskiej.

USA: Odkryto nowy gatunek dinozaura. Lokiceratops został nazwany po nordyckim bogu

Jak czytamy, Lokiceratops był roślinożerny i posiadał parę ogromnych rogów na czubku swojego pyska. Dinozaur nazwany został po nordyckim bogu Lokim, który także miał charakterystyczne poroże.

Badacze porównali ostrza dinozaura do tych, które posiadają między innymi renifery. U prehistorycznego zwierzęcia były one jednak znacznie większe. Zdaniem badaczy rogi są „największymi i najbardziej ozdobnymi”, jakie kiedykolwiek znaleziono u dinozaurów. „Staje się coraz bardziej jasne, że wykorzystywały te rogi jako ozdoby, by wabić partnerów lub zastraszyć rywali tego samego gatunku"- zaznaczył w czasopiśmie naukowym „PeerJ” paleontolog Mark Loewen.