Naukowcy odkryli kolejne tajemnice denisowian. Co wiemy o kuzynach Homo sapiens?

Wyniki analizy opublikowane na łamach „Science” (w artykule „A male Denisovan mandible from Pleistocene Taiwan”) nie pozostawiają wątpliwości, że fragment żuchwy wraz z uzębieniem należał do męskiego przedstawiciela denisowian. Skamielina została wydobyta z morza ok. 20 lat temu podczas komercyjnego pogłębiania w Kanale Penghu, 25 km od zachodniego brzegu Tajwanu. Obszar ten był częścią kontynentalnej Azji w okresach niskiego poziomu morza w plejstocenie. Kość najpierw trafiła do rąk kolekcjonera, potem zajęli się nią naukowcy.

Żuchwa z Tajwanu sprzed tysięcy lat należała do denisowianina

Fragment żuchwy wraz z zębami nazwany Penghu 1 po raz pierwszy opisano w 2015 r. Jego wiek określono na mniej niż 450 000 lat (przy najbardziej prawdopodobnym przedziale od 10 000 do 70 000 lat lub od 130 000 do 190 000 lat). Skąd tak duża rozpiętość? „Bezpośrednie datowanie uranowe Penghu 1 nie powiodło się z powodu wpływu uranu z wody morskiej, zaś niskie stężenia azotu sugerowały niewystarczającą ilość kolagenu do datowania radiowęglowego” – czytamy w najnowszym artykule. Nie powiodły się także próby ekstrakcji DNA z kości. Podejrzewano wówczas, że kość należała do rodzaju Homo (podobnie jak Homo Sapiens i neandertalczyk).

Paleoproteomika jako sposób na badanie kości sprzed tysięcy lat

Najnowsza analiza, której wyniki opublikowano właśnie w „Science”, przyniosła prawdziwy przełom. Udało się go osiągnąć dzięki wykorzystaniu metod badawczych z zakresu paleoproteomiki. To dziedzina, która koncentruje się na badaniu białek zachowanych w kościach kopalnych. Polega m.in. na analizie składu białkowego kości i porównywaniu go z gatunkami współczesnymi oraz z danymi pozyskanymi z innych skamielin. To właśnie dzięki temu naukowcy ustalili, że fragment żuchwy wraz z zębami należał do denisowianina. „Spośród 4241 reszt aminokwasowych z 51 białek odzyskanych w Penghu 1, pięć miejsc zmienności pięciu białek stanowiło zmienność specyficzną dla denisowian lub istotną filogenetycznie” – czytamy.

Denisowianie, kuzyni Homo sapiens. Co wiedzieliśmy o nich do tej pory?

Wszystko, co wiemy do tej pory o denisowianinach, bazuje na skąpych źródłach, więc każde kolejne odkrycie – takie jak analiza żuchwy z Tajwanu – w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia naszej wiedzy na temat naszych kuzynów (z którymi, co już potwierdzono, dzielimy część DNA).