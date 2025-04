Ten system równowagi w ustroju demokratycznym działa jednak na wielu szczeblach, zwłaszcza że to władza wykonawcza dysponuje większością narzędzi wpływu na pozostałe. Po to istnieją więc służby cywilne i wojskowe, po to Policja jest oddzielona od ABW, aby m.in. równoważyć swoje wpływy i wzajemnie się kontrolować. Samorządy terytorialne i zawodowe też nie istnieją wyłącznie w celu załatwienia lokalnych lub zawodowych spraw na niższym szczeblu (bliżej ludzi), lecz również aby równoważyć władzę centralną. Siłę samorządów było zresztą doskonale widać w czasie kryzysu ustrojowego lat 2015–2023.

Demokracja walcząca

Prawda jest jednocześnie taka, że ten system równowagi nie odpowiada żadnej władzy wykonawczej. Jak się okazuje, nie odnajduje się on dobrze również w realiach tzw. demokracji walczącej, o czym świadczy ich polityka wobec adwokatury, ale także wobec mediów (m.in. słynna debata w Końskich).

Takie spojrzenie polityków jest jednak nad wyraz krótkowzroczne. Wygrana tzw. opozycji demokratycznej powinna była prowadzić do wzmocnienia tych mechanizmów równowagi, a w szczególności wzmocnienia siły mediów (wolności prasy), wolności zgromadzeń oraz adwokatury, gdyż to te trzy komponenty w ogromnej części w ubiegłych latach przysłużyły się do zniweczenia koncepcji oznaczającej faktyczne zerwanie z trójpodziałem władzy.

Jeżeli politycy o tym nie pamiętają, to warto im przytoczyć niegdysiejszą wypowiedź Leszka Millera, że „nie rządzi się do końca świata”. Nie można więc marnować czasu, który mógłby nam pozwolić na wzmocnienie bezpieczników demokracji. Niestety, mam wrażenie, że polityków, którzy przez lata osłabiali adwokaturę, ale również wolność słowa, osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości niczego nie nauczyło. To zaś może tylko spowodować, że gdy demokracja zostanie ponownie wystawiona na próbę, a śmiem twierdzić, że jest na tę próbę wystawiana cały czas, nie będzie miał już kto jej bronić.

Autor jest adwokatem, dr nauk prawnych, redaktorem naczelnym „Palestry. Pisma Adwokatury Polskiej”