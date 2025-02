Po praworządnych projektach „reformy” sądownictwa pojawił się praworządny projekt „reformy” prokuratury. I coś mi się przypomniało.

Reklama

Osiem punktów dobrego rządzenia Jana Rokity

Jan Rokita w swoich zasadach dobrego rządzenia ogłoszonych chyba jeszcze przed wyborami z 2005 roku („8 punktów Rokity”) przedstawił, jako punkt trzeci, koncepcję reformy prokuratury: oddzielenie funkcji prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości, przeniesienie nadzoru nad prokuratorami do sądów, likwidację prokuratury krajowej i prokuratur apelacyjnych. Postulaty takie ostro wówczas krytykowali… Lech Kaczyński, Zbigniew Ziobro, Donald Tusk, Bronisław Komorowski i Grzegorz Schetyna! Czyż to nie jest śmieszne?

Po kolejnych wyborach funkcję prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości rozdzielono, ale w najgorszy z możliwych sposób. Prokurator generalny miał mieć „doświadczenie”. Pisałem wówczas. że nie tylko nie powinien mieć wcześniejszego doświadczenia w pracy w prokuraturze, ale wręcz przeciwnie – powinien go właśnie nie mieć! Żeby nie otaczać się starą prokuratorską gwardią, jak to zrobił Andrzej Seremet, który tym prokuratorem został.

Czytaj więcej Zawody prawnicze Rewolucja w prokuraturze. Rozdział funkcji to dopiero początek Jednolity status prokuratora, likwidacja części prokuratur czy zdjęcie z barków śledczych dochodzeń to niektóre z założeń dużej reformy prokuratury, którą dopracowuje właśnie komisja kodyfikacyjna. Przepisy mają trafić na biurko Adama Bodnara w czerwcu.

Rozdział ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego

Odrębność prokuratury powinna znaleźć odzwierciedlenie w konstytucji. Niestety, tak się nie stało. Prokurator generalny powinien być powoływany na jedną, siedmioletnią kadencję, bez możliwości reelekcji. Tryb jego wyboru powinien być zbliżony do tego, w jaki się wybiera prezesa NBP. Albo jakiś podobny. Po zakończeniu kadencji pobierałby on dożywotnią pensję w takiej samej wysokości, ale przez co najmniej pięć lat miałby zakaz zajmowania się polityką i zajmowania jakichś stanowisk. A wszystko to po to, aby w okresie sprawowania tej funkcji „nie zaprzątało” mu uwagi myślenie o swojej przyszłości i podejmowanie decyzji w „trosce” o tę przyszłość. Teraz też się tak nie stanie.