Niestety, wśród nich przewijają się też inne propozycje, które mogą wskazywać, że diagnoza barier nie była zbyt wnikliwa. Postulat np. domniemanej niewinności podatników już dziś znajduje się w katalogu zasad urzędniczych, podobnie jak konieczność uwzględniania orzeczeń TSUE. Są też propozycje przepisów, które już zostały zmienione lub znajdują się w procedowanych projektach ustaw, jak ograniczenie tymczasowych aresztów czy sankcji podatkowych.

Konfrontacja z urzędniczym państwem

Wypada mieć nadzieję, że dzisiejszy plan to wczesny rekonesans, przedsionek do gruntownych reform, które zostaną poddane wnikliwej analizie. Biznesmen powinien zadbać o to, aby projekt, który zgodził się firmować, nie był tylko krótkim medialnym wydarzeniem, ale oznaczał realną zmianę dla polskiej przedsiębiorczości. To wymaga nie tylko punktowej weryfikacji przepisów, ale presji na zmianę filozofii działania państwa w stosunku do biznesu, co jest trudniejsze niż nowelizacja jednej czy drugiej regulacji. Brzoska nie jest politykiem, ma kredyt zaufania i ciągle szansę na przygotowanie dobrej reformy. Pytanie, czy ją wykorzysta, zwłaszcza że jego pomysły, zanim trafią na twardą ścieżkę legislacyjną, będą musiały się jeszcze skonfrontować z milczącym urzędniczym państwem, które wytknie wszystkie niedociągnięcia i niedoskonałości. Dlatego ta reforma, aby miała szansę, musi być przygotowana bardzo solidnie.