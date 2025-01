Prof. Ewa Łętowska: Prawno-polityczny przekładaniec

Kto ma Czarnego Piotrusia i co z nim zrobić?

Enigmatyczna uchwala PKW trafiła teraz do ministra finansów. Pozycja ministra jako członka egzekutywy jest nie do pozazdroszczenia.

Może – oczywiście – zapytać PKW co miała na myśli. Skoro minister finansów zadeklarował wykonywanie uchwał PKW – a nie bardzo wiadomo co z uchwały wynika, pytanie wydaje się logicznym krokiem. Ale to tylko odwlecze decyzję. Odmowa wypłaty stosownych sum, przy takim a nie innym brzmieniu Uchwały PKW, z pewnością będzie ogłoszona jako delikt konstytucyjny. I niewiele tu pomoże odwołanie się do Uchwały RM nr 162 z 18.12.2024 r. w sprawie przeciwdziałania negatywnym skutkom kryzysu konstytucyjnego w obszarze sądownictwa, bo to akt typu internów i może być adresowany do członków rządu, ale nie może być podstawą decyzji kierowanych do innych podmiotów. No i akurat deklaracja ministerialna co do tego co tworzy Sąd Najwyższy, a co go nie tworzy – wygląda heretycko z punktu widzenia legalizmu.

Tym niemniej, akurat decyzja idącą w kierunku realizacji afirmatywnej części Uchwały PKW miałaby pewne zalety: umożliwia mianowicie przeniesienie sprawy na grunt sądowy (sądownictwo administracyjne). A sądy mogą więcej, niż PKW. Sądy administracyjne są władne ocenić, czy zastrzeżenia PKW co do IKNiSP są zasadne , i to zasadne konstytucyjnie.

Członek PKW: na miejscu ministra finansów nie wypłaciłbym PiS pieniędzy Gdybym był na miejscu ministra finansów, to pewnie nie wypłaciłbym PiS pieniędzy. Ale decyzja należy do ministra finansów - stwierdził w TVN24 prof. Ryszard Balicki, członek Państwowej Komisji Wyborczej, która w poniedziałek przyjęła sprawozdanie finansowe PiS i otworzyła drogę do wypłaty pełnej dotacji dla tej partii.

Scenariusz decyzjonistyczny

Przełamanie pata w jakim się obecnie znaleźliśmy na skutek Uchwały PKW jest możliwe gruncie rzeczy: