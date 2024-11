Tomasz Pietryga: W sprawie Jolanty Brzeskiej państwo poniosło porażkę na całej linii

Są takie sprawy, które zawsze będą ciążyć rządzącym, bez względu na to, kto w danej chwili sprawuje władzę. Sprawa dziennikarza Macieja Zientary czy zabójstwo generała Marka Papały symbolizują słabości, a może i zaniedbania, zwłaszcza na początkowym etapie śledztwa, kiedy szansa na ujęcie sprawców była największa. W ostatnich latach w sprawie Brzeskiej prokuratura zrobiła dużo, przesłuchując kilkuset świadków, prowadząc wielokierunkowe czynności oparte również na nowoczesnych technologiach. Tyle że czasu się nie cofnie, czas zaciera ślady i ludzką pamięć, czyniąc nawet najdoskonalsze techniki bezużytecznymi.

Dlaczego prokuratura zlekceważyła symbolikę sprawy Jolanty Brzeskiej?

Czy gdyby od razu bardziej energicznie prowadzono śledztwo, uznając je za priorytet ze względu na społeczną wagę, byłoby inaczej? Trudno dziś powiedzieć. Źle się stało, że teraz prokuratura, umarzając postępowanie, które jest tak wrażliwe z punktu widzenia odbioru opinii publicznej, ograniczyła się do suchych komunikatów i oświadczeń. To jeszcze bardziej podkreśliło porażkę państwa. Są sprawy, nad którymi trzeba pochylić się szczególnie, wyjaśniając przyczyny niepowodzenia, nawet wstydliwe, a przede wszystkim krok po kroku tłumacząc, co zrobiono i dlaczego się nie udało. Bierna, sucha urzędowa postawa nie rodzi zaufania do instytucji; rodzi mity i podejrzenia złych intencji, drugiego dna. Prokuratura nie doceniła symbolicznej społecznej wagi tej sprawy, a to duży wizerunkowy błąd.

Jolanta Brzeska pozostanie symbolem oporu, pozostanie też symbolem bezradności. Śledztwo można wznowić, gdy pojawią się nowe okoliczności. O wykryciu sprawców może już jednak zdecydować raczej przypadek, błąd odkurzony po latach, a nie świadome działanie prokuratorów.