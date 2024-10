Marek Isański: Bezprawie to nie prawo, III RP to nie PRL. Przynajmniej tak miało być

Znakomity też wkład co do otwartości w określaniu stosunku do prawa ma też, oczywiście, Jarosław Kaczyński. Jeszcze za pierwszych jego rządów wprowadza termin, choć podobno autorstwa Marka Jurka, „imposybilizm prawny”. Jest on niezwykle charakterystyczny dla tego anty-prawnego myślenia, rodem z tak zwanego decyzjonizmu, leżącego u podstaw narodowo-socjalistycznej anihilacji prawa. Bowiem imposybilizm prawny to określenie rządów prawa w postaci kontroli, hamowania a nawet powstrzymywania działań władzy ustawodawczej i wykonawczej, tyle że to określenie wyrzuca rządy prawa za drzwi. Teraz, …, my, politycy.

Dlaczego tak jasny problem tak bardzo jest zaciemniany !? Bo, jak wspomnieliśmy, formułowany już trochę jest, ale tylko na poziomie stwierdzania faktu, iż wszystko zaczęło od początku rządów Kaczyńskiego i potem, tak zwaną metodą salami, szło dalej aż do takich symboli jak Trybunał Julii. Sprawa jest złożona i historycznie uwarunkowana, co więcej bezpośrednio jest związana z filozofią prawa, nadal u nas traktowaną jak kwiatek do kożucha podczas gdy przyjęcie takiej a nie innej filozofii prawa decyduje o całokształcie funkcjonowania bądź też niefunkcjonowania prawa w danym kraju czy danej grupie państw. Jest to związane z tak zwanym nakazowym pozytywizmem prawniczym. Był on w Europie wymyślony jeszcze w dobie kształtowania się w XIX wieku kapitalizmu jako wyjście z imadeł rządów arystokracji i Kościoła i wejście mniej lub bardziej demokratycznego społeczeństwa. Głosi on że prawo to nakaz suwerena zabezpieczony przymusem państwa. Ambaras tkwi w tym, że idea ta została żywcem przechwycona przez reżimy totalitarne. Wola partii komunistycznej, wola Duce, wola Fuhrera stawała się w ten sposób prawem. Przy założeniu białych rękawiczek, choć też splamionych krwią, to zdarcie z prawa szat jakiejkolwiek demokratycznej czyli weryfikowalnej racjonalności, zostało utrwalone w PRL. Obóz Kaczyńskiego i jego akolitów, z godną podziwu konsekwencją, przywrócił ją do życia. Do tego stopnia że nawet lekceważył opinie prawne własnych ekspertów. Mało tego, „dyskretny urok” nakazowego pozytywizmu i imposybilizmu prawnego zauroczył nawet uczciwych zwolenników polskiej prawicowości, prowadząc ich na razie na manowce.

Nakazowa teoria prawa wciąż żywa

Przerażające jednak jest też i to, że Ci którzy głoszą teraz ”dualizm prawny”, czy, można by rzec, sequel imposybilizmu prawnego: „na razie nic nie możemy zrobić”, też pozostają w tej idei – wszak według nich ZP miała większość, to była, a jakże, decyzja suwerena zabezpieczona przymusem państwa czyli to było prawo. Niewiarygodne, że wśród prawników i polityków Polski, ponad podziałami politycznymi, a jakże, nadal panoszy się nakazowa teoria prawa.

Nakazowe stosowanie prawa ma jeszcze jedną cechę, która tak się uwidoczniła za czasów poprzednich rządów – wyjątkowo ułatwia tak zwaną instrumentalizację prawa. Nawet najmądrzejsza ustawa może być do niczego, jeśli jest prostacko stosowana, a co dopiero ustawy, które były w czasie poprzednich rządów oprotestowywane właśnie nawet przez ich własnych ekspertów. Jak powiedział pewien polityk z wyjątkową otwartością: „w takim razie trzeba zmienić ekspertów”.

A na Zachodzie od tego XIX wieku odkryto, że definicja nakazowego pozytywizmu prawniczego może być bardzo niebezpieczna, kompletnie wywracając do góry nogami ideę prawa. Odkryto - dzięki walce o prawa człowieka, powołaniu sądownictwa administracyjnego czyli kontroli władzy wykonawczej, sadownictwa konstytucyjnego czyli kontroli władzy ustawodawczej, wreszcie doświadczeń łagrów i obozów koncentracyjnych - iż prawo to nie tylko przepisy prawne o dowolnej treści a przede wszystkim o dowolnym celu [tak zwane ratio iuris i ratio legis, sens danych instytucji prawnych jak własność] ale znacznie bardziej rozbudowany, złożony system komunikacji społecznej. Tak jak by po drugiej wojnie światowej Radbruch nie stwierdził istnienia ustawowego bezprawia i ponadustawowego prawa.

Przekładając powyższe na język obecnych rozważań - zamykanie oczu np. na cel przepisów, związanych ze stanowiskiem prokuratora krajowego, na cel przepisów, powołujących neo-KRS to zamykanie oczu na zachodnie współczesne pojmowanie prawa, a bezpośrednio zamykanie oczu na naszą Konstytucję. Dlatego też esencją prawa jest sądownictwo, co mądrzy w tym zakresie Anglicy odkryli jeszcze w XIII i co tak zgrabnie i ważko zauważał Monteskiusz. Składać teraz przepisy „do kupy” może i AI, ale rozważać prawdziwe prawo może tylko prawdziwy sędzia. Jeśli prawo miało by być tym nakazem suwerena z mocą przymusu powszechnego to ani sądownictwo administracyjne ani konstytucyjne nie byłoby potrzebne. Inna rzecz, a raczej ta sama w sensie utrwalenia nakazowego pozytywizmu w Polsce, że często można było się nad tym zastanawiać właśnie i poza ZP. Piszemy w ramach Fundacji Praw Podatnika, w której od lat nawołujemy do zmodyfikowanego hasła Billa Clintona: „Liczy się prawo, głupcze !”. Dowodzimy, że powszechnie bagatelizowane orzecznictwo sądów administracyjnych umożliwia patologiczne stosowanie prawa podatkowego w Polsce przez władzę wykonawczą. Podkreślamy, iż jednostkowo sprawiedliwe dla podatnika wyroki, nawet autorstwa neo-sędziów, nie świadczą o legitymizacji całej danej linii orzeczniczej. Jest dokładnie odwrotnie, właśnie chodzi o to, by sądy były stabilnie – a nie od przypadku do przypadku - systemowo konstytucyjną ochroną obywateli przed wszechwładzą państwa. Obywatele w sporze z państwem mają tylko sądy, rzecznicy praw, jacy by nie byli doskonali, sądów nie zastąpią. Sądów, a nie ich namiastek.