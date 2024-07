Tymczasem minister zdrowia Izabela Leszczyna zaapelowała do ministra finansów, by ten podwyższył podatki na alkohole i tytoń. Po to, by ich spożycie spadło, a naród był zdrowszy.

Akcyza: podwyżki i tak nastąpią

Co ciekawe, pani minister wyważa otwarte drzwi. Rząd nic nie musi w tej sprawie robić, bo podwyżki i tak nastąpią. Wynika to z tzw. akcyzowej mapy drogowej czyli ustawowego planu zmian stawek tego podatku. Według tego scenariusza, w latach 2021–2027 akcyza na alkohole wzrasta w sumie o 35 proc., a na papierosy – aż 61 proc. Zresztą na czwartkowym spotkaniu z przedsiębiorcami z BCC wiceminister finansów Jarosław Neneman potwierdzał, że scenariusz z „mapy” będzie konsekwentnie realizowany. Tyle że sami przedsiębiorcy z branż tytoniowej i alkoholowej przyznają, że choć schemat podwyżek z nimi uzgodniono, to jednak wysokość akcyzy na ich wyroby już zbliża się do pewnej granicy. Takiej, za którą ich legalnym firmom zyski przestaną rosnąć, za to zacznie zarabiać szara strefa. A Polacy od używek i tak się nie odwrócą.