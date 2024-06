Albert Stawiszyński: Nowy szef PISF będzie miał co sprzątać

Kina studyjne odgrywają kluczową rolę w promowaniu ambitnego kina autorskiego i dokumentalnego, które często nie znajduje miejsca w komercyjnych sieciach kinowych. Należy zwiększyć wsparcie dla tych kin, aby mogły one lepiej pełnić swoją funkcję edukacyjną i kulturalną. To inwestycja w rozwój kultury filmowej i edukację młodych widzów, którzy dzięki temu będą mieli dostęp do wartościowych filmów i wydarzeń filmowych.

PISF powinien aktywnie wspierać edukację filmową na różnych poziomach. Rozwój programów szkoleniowych dla młodych twórców, oferując warsztaty, masterclassy i mentoring od doświadczonych profesjonalistów, jest kluczowy. Współpraca ze szkołami filmowymi i uniwersytetami powinna być istotna w budowaniu nowego pokolenia polskich filmowców, które będzie gotowe sprostać wyzwaniom współczesnej kinematografii.

Warto postawić na kino ambitne, jak twierdzi wielu znawców tematu, ale nie można zapominać o filmach o dużym potencjale kinowym. To one przynoszą środki na inne polskie filmy. Dlatego należy rozważyć powrót w programach operacyjnych PISF do finansowania produkcji, które mają szansę na komercyjny sukces, jednocześnie nie rezygnując z artystycznych aspiracji. Takie podejście pozwoli na zrównoważony rozwój polskiej kinematografii, gdzie obok filmów artystycznych będą powstawać również produkcje przyciągające szeroką publiczność, a także finansowanie innych produkcji.

Bez najmniejszego zawahania rozbudowy wymaga systemu stypendiów dla młodych i utalentowanych twórców filmowych. PISF powinien wspierać rozwój przyszłych gwiazd polskiej kinematografii, oferując im możliwości nauki i pracy nad projektami pod okiem doświadczonych mentorów. Stypendia powinny być dostępne zarówno dla studentów szkół filmowych, jak i dla młodych profesjonalistów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności i realizować ambitne projekty.

Należy również odnowić wizerunek PISF, który w ostatnich latach stracił na prestiżu. Potrzebna jest transparentność i efektywność w działaniu samego instytutu, a także uporządkowanie kwestii pozostawionych przez poprzednie kierownictwo. Nowe podejście i nowa wizja dla PISF mają szansę przywrócić tej instytucji należne miejsce w polskiej kinematografii.

Polska kinematografia ma bogatą historię, pełną ciekawych anegdot i niezapomnianych chwil. Przykładem może być film „Rejs” Marka Piwowskiego, który stał się kultowy dzięki swojej improwizowanej formie i autentycznym dialogom. Warto przypomnieć „Idę” Pawła Pawlikowskiego, która zdobyła Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny. Droga do sukcesu bywa trudna, ale dzięki wsparciu PISF film ten zyskał światowe uznanie. To właśnie takie historie pokazują, jak ważne jest wsparcie PISF dla ambitnych projektów filmowych.