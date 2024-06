Oczywiście, do ustawy nowelizującej należy niewątpliwie mieć zastrzeżenie. Chodzi o skrócenie kadencji poprzedniej Rady, czego nie da się pogodzić z treścią art. 187 ust. 3. konstytucji, który zapewnia wybranym członkom KRS czteroletnią kadencję. Można, rzecz jasna, mieć także wątpliwości co do zmiany zasady wyboru piętnastoosobowej sędziowskiej części Rady. Tu już jednak sprawa nie jest tak jednoznaczna, gdyż konstytucja nie przesądza wprost tej kwestii. Z tego względu możliwy jest do przyjęcia pogląd, że nowelizacja w tym zakresie była bardziej zmianą dotychczasowej praktyki legislacyjnej niż naruszeniem pryncypiów ustrojowych.

Niezależnie od zastrzeżeń co do konstytucyjności nowelizacji – oceniając rzecz z dystansu – wydaje się, że wspomniane głosy, zwłaszcza dotyczące niebezpieczeństwa upolitycznienia nowo wybranych sędziów, okazały się przesadzone. Zdecydowana większość z nich po nominacji pełni właściwie swoją służbę dla dobra obywateli, a ich poziom orzecznictwa nie odbiega od poziomu sędziów powołanych wcześniej. Mimo to na tle nowych powołań dochodziło w środowisku sędziowskim do głębokich podziałów.

Część sędziów, przejmując mające polityczne proweniencje określenie „neosędziowie”, zaczęła kwestionować legalność powołania przez prezydenta nowych kolegów i koleżanek. Niektórzy nie chcieli z nimi zasiadać w składach sądzących ani utrzymywać nawet grzecznościowych kontaktów. Nie bacząc na to, że otrzymali oni nominacje z rąk demokratycznie wybranego prezydenta wykonującego przysługującą mu konstytucyjną prerogatywę, podważano wręcz ich zdolność ustawową do orzekania, żądając zastosowania wobec nich jakiegoś specjalnego postępowania lustracyjno-sprawdzającego.

Z zewnątrz można było niekiedy odnieść wrażenie, że sędziowie w pewnych momentach zaczęli zajmować się bardziej sobą niż wypełnianiem swojej służby przez rozstrzyganie powierzonych im ludzkich spraw. Pozostaje paradoksem, że niektórzy z nich, krytykując z zapałem przyjęte regulacje ustawowe jako przejaw upolitycznienia sądownictwa, sami byli w swoim czasie powołani do urzędu sędziowskiego przez Radę Państwa PRL, i to z rekomendacji PZPR.

Sędziowie i Krajowa Rada Sądownictwa. Chichot historii?

Notabene w latach 80. XX wieku ok. 60 proc. sędziów należało do partii komunistycznej (T. Pietryga, „Trzecia władza. Sądownictwo w latach 1946–2023”, s. 74) i po 1989 roku nie przechodzili oni żadnej weryfikacji. W tym kontekście żądanie przeprowadzenia jej w stosunku do każdego sędziego powołanego po nowelizacji z grudnia 2017 r. stanowi jakiś chichot historii, nie mówiąc już o tym, że narusza w sposób oczywisty przewidzianą w art. 180 ust. 1 konstytucji zasadę nieusuwalności sędziów.