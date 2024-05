Czytaj więcej Polityka Krzysztof Szczucki odpowiada Donaldowi Tuskowi. „Nie mordują i nie wsadzają do więzień, chociaż pewnie bardzo by chcieli” - Komuniści przejmujący władzę w podobny sposób odwracali kota ogonem, tzn. polskich patriotów, polskie podziemie nazywali „faszystami”, mordowali tych ludzi i wsadzali do więzień - stwierdził Krzysztof Szczucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, komentując wypowiedź premiera Donalda Tuska, który w kontekście badania rosyjskich wpływów wymienił nazwisko Antoniego Macierewicza, byłego szefa MON.

I to jest druga nowość, bo pojawia się szansa, że praktyki, o których dotąd jedynie plotkowano lub które ganiły media, doczekają się rzetelnego zbadania, a być może i osądzenia. Liczę bowiem na to, że prokuratorzy nie ograniczą się do sprawy Szczuckiego. Na ich szczególną uwagę zasługują też choćby imprezy, podczas których promowano grę w badmintona, przekazywano strażakom ochotnikom z OSP wozy, wręczano kołom gospodyń wiejskich garnki, a uczniom z podstawówek – odblaskowe kamizelki. Walczący o głosy politycy zaplątali się tam pewnie przez przypadek. Ale warto to ustalić.