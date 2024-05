Czy do takiej sytuacji rzeczywiście dojdzie, trudno dziś przesądzić. Jest to jednak dość prawdopodobne. Przedsiębiorcy i bez tego znajdują się od dłuższego czasu pod silną presją płacową. Wiele firm już teraz zmuszonych jest do szukania oszczędności. Efekt może być zatem taki, że liczba aktywnych umów zlecenia zacznie spadać. Tylko że to wcale nie będzie oznaczało – na co dość naiwnie liczy część komentatorów – że w to miejsce wzrośnie liczba zawieranych umów o pracę.

Z drugiej strony powinno być jasne, że rząd nie ma wyjścia i opisane rozwiązania musi wprowadzić, jeśli chce skutecznie sięgać po środki z KPO.

Oskładkowanie umów zlecenia 2024: Donald Tusk wprowadzi w życie to, do czego zobowiązał się Mateusz Morawiecki

To właśnie zawarty w KPO kamień milowy przewiduje „ograniczenie segmentacji rynku pracy i zwiększenie zabezpieczeń społecznych określonych pracowników”. Zakładał on wejście w życie przepisów, które miały objąć składkami na ubezpieczenia społeczne wszystkich umów cywilnoprawnych niezależnie od wysokości uzyskiwanych na ich podstawie przychodów. Z tego obowiązku miały być wyłączone jedynie umowy zawierane ze studentami do 26. roku życia.

Kamień milowy dotyczący oskładkowania umów cywilnoprawnych został przez Polskę zaakceptowany za czasów rządów premiera Mateusza Morawieckiego. Reforma miała być wdrożona już w pierwszym kwartale 2023 roku. Jednak po nieudanej reformie podatkowej, przeprowadzonej w 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu, i związanej z nią klęsce wizerunkowej rząd Mateusza Morawieckiego nie zdecydował się na pełne oskładkowanie umów cywilnoprawnych. Teraz reforma będzie musiała być realizowana przez rząd Donalda Tuska. Realizacja kamieni milowych jest bowiem warunkiem otrzymania środków z KPO.